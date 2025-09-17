البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت تخفض الفائدة

خفضت معظم دول الخليج العربية الفائدة وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، كما خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%. أشار البنك إلى أن القرار يأتي “في ضوء التطورات العالمية واتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي”.

وأشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه قرر خفض “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 سبتمبر بحسب بيان رسمي. ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وكذلك الحال في البحرين حيث قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، كما تحرك أيضاً بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم 25 نقطة أساس. صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي بنسبة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% و4.25%، ليُعد بذلك الخفض الأول لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية بحسب موقع الشرق.

