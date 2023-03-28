أكدت تقرير أن نحو 1800 مُعلم وافد من المشمولين بعملية الإحلال والاستغناء عن خدماتهم في الكويت يواجهون خطر الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ “بلوك” تمويلي من البنوك المحلية إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.

وأضافت صحيفة “الرأي” المحلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قطاع التعليم العام في وزارة التربية زود البنوك بناءً على طلبها، وفي إطار سعيها لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر، بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم، منوهة إلى أن البنوك تخطط للتشدد تمويلياً مع المعلّمين المنهية خدماتهم، في حين أنها لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية خدمتها، والمرتقب أن يتم تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من وزارة التربية في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم.

البنوك تطلب أسماء المعلمين لوقف إقراضهم

وقالت ذات الصحيفة في تقرير منفصل إن وزارة الداخلية الكويتية تعتزم سحب رخص القيادة من المعلّمين الوافدين المرشحين لإنهاء خدماتهم من وزارة التربية، وتحديداً الذين سيفتقدون أحد شروط حمل الليسن (الرخصة).

وكانت وزارة التربية الكويتية أعلنت أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.

وأظهرت إحصائية الوزارة أن 82.09 بالمئة من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11.03 بالمئة بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة 3.55 بالمئة، ثم الإيرانيون 0.73 بالمئة، فالعراقيون 0.68 بالمئة.