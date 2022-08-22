البنوك السعودية تواصل دورها كمحرك للنمو في المنطقة العربية وفق ذا بانكر

تواصل البنوك في المملكة العربية السعودية دورها كمحرك للنمو في جميع أنحاء المنطقة العربية، مع قاعدة رأس مال من الشق الأول أعلى من أي دولة أخرى في تصنيفات هذا العام كما أوردت مجلة “ذا باكر” في تقرير حديث عن أكبر 100 بنك عربي.

وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط ساعد النمو الاقتصادي في السعودية على الانتعاش إلى 3,1% في عام 2021، ارتفاعاً من انكماش 4,1% في العام السابق، فإن سوق الرهن العقاري المزدهر في البلاد – الذي تغذيه المبادرات الحكومية لمساعدة المواطنين السعوديين على تملك العقارات، هو الذي يستمر في التعزيز ميزانيات البنوك.

وقد نمت الأصول المصرفية في المملكة العربية السعودية بنسبة 10% لتصل إلى 3,3 تريليون ريال سعودي (880 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، مسجلة ثاني أعلى زيادة في تاريخ البلاد. وبينما يحذر المحللون من أن معدلات النمو قد تتباطأ في السنوات المقبلة، فإن معدلات ملكية المنازل المنخفضة تشير إلى أن هناك الكثير من النمو في المستقبل.

ويتمثل العنوان الرئيسي لعالم التمويل العربي هذا العام في التتويج الرسمي للبنك الأهلي السعودي، الذي تم تشكيله في أوائل عام 2021 من خلال اندماج أكبر بنك تجاري في البلاد هو البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية ليكون أكبر بنك في المنطقة من حيث الشق الأول من رأس المال. وبلغت قاعدة الشق الأول من رأسمال البنك 32,6 مليار دولار في نهاية عام 2021 ، مما جعله يتقدم بشكل مريح على بنك قطر الوطني الرائد السابق في المنطقة، الذي نمت قاعدته بنسبة 2,6% لتصل إلى 26,4 مليار دولار.

وقد حقق البنك الأهلي السعودي، الذي يحتل المرتبة 67 في تصنيف أفضل 1000 بنك عالمي من قبل “ذا بانكر” لعام 2022، عاماً ممتازاً حتى الآن، حيث سجل تضاعف أرباحه تقريباً للربع الثاني على خلفية ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم.

وبينما من المرجح أن يظل البنك الأهلي السعودي أكبر مقرض في السعودية لبعض الوقت في المستقبل – قاعدة أصوله أعلى بنسبة 50% تقريباً من أقرب منافس مصرف الراجحي، يأتي البنك الضخم الجديد في المرتبة الثانية بين أكبر خمسة بنوك في البلاد، ويتراجع البنك الأهلي السعودي بسبب انخفاض مستويات الربحية وجودة الأصول والعائد على المخاطرة، لكنه يأتي في المرتبة الأولى من حيث النمو والسيولة.

وقد تصدّر البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك “اتش اس بي سي” ، الذي صعد مركزين إلى المركز الثامن في تصنيف أفضل 100 بنك عربي لعام 2022، تصنيفات أداء المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، حيث تفوق في عوامل الربحية والعائد على المخاطر والسلامة.

ويأتي مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة من حيث الأداء العام، حيث حصل على درجات عالية في الكفاءة التشغيلية والنمو والربحية يقابلها انخفاض في مستويات الرافعة المالية والمتانة. وسجل البنك أداءً مثيراً للإعجاب في الترتيب الرئيسي لهذا العام ، مع زيادة بنسبة 20,8% في الشق الأول من رأس المال وزيادة بنسبة 33% في الأصول، وهي أعلى نسب بين أول 10 بنوك عربية.

كما سجل مصرف الراجحي أعلى نسبة من حيث العائد على رأس المال من بين أكبر ستة بنوك عربية للعام الرابع على التوالي. وبلغ معدل العائد على رأس المال 21,01% لهذا العام ، متقدماً على بنك أبوظبي الأول في المركز الثاني الذي سجل نسبة 15,16%. ولم يتفوق على مصرف الراجحي بالنسبة إلى زيادة بنسبة 39,2% في الأرباح قبل الضرائب إلا كابيتال بنك الأردني الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 86,1% بين البنوك العربية.