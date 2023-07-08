البنوك السعودية تزيد قروضها الشخصية 33 مليار ريال في 5 أشهر

زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 2,8% بواقع 33 مليار ريال إلى 1,198 تريليون ريال منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أيار / مايو، ارتفاعاً من 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4,3% وبواقع 102 مليار ريال إلى 2,451 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أيار / مايو الماضي ارتفاعاً من 2,349 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 4,3% وبواقع 95 مليار ريال إلى 2,316 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أيار / مايو الماضي ارتفاعاً من 2,221 تريليون ريال بنهاية 2022.