.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

البنوك السعودية تزيد قروضها الشخصية 33 مليار ريال في 5 أشهر

.ط by

زادت المصارف السعودية قروضها الشخصية بنسبة 2,8%  بواقع 33 مليار ريال إلى 1,198 تريليون ريال منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أيار / مايو، ارتفاعاً من 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4,3% وبواقع 102 مليار ريال إلى 2,451 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أيار / مايو الماضي ارتفاعاً من 2,349 تريليون ريال بنهاية 2022.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة 4,3% وبواقع 95 مليار ريال إلى 2,316 تريليون ريال منذ بداية 2023 وحتى نهاية أيار / مايو الماضي ارتفاعاً من 2,221 تريليون ريال بنهاية 2022.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا