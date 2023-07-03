البنوك الإسلامية توفر 14 مليار دولار لروسيا

يمكن لروسيا جذب 11-14 مليار دولار عبر مشاريع مشتركة مع الدول الإسلامية بعد إقرار قانون البنوك الإسلامية المُتوقَّع هذا الشهر، كما نقلت وكالة “تاس” الروسية عن أناتولي إكساكوف رئيس لجنة السوق المالية في مجلس النواب الروسي المعروف باسم “مجلس الدوما”.

وقال إن بلاده تتوقع في الوقت ذاته تدفقات استثمارية في مشاريع مختلفة من تركيا وإيران والدول الآسيوية الإسلامية.

وقد يبدأ سريان قانون الصيرفة الإسلامية في أغسطس، حسب إكساكوف الذي أشار إلى أن المشرعين ليس لديهم خلافات جوهرية بشأن محتواه.

تحاول روسيا كسر عزلتها المالية بعد غزوها أوكرانيا الذي أدى إلى خروج استثمارات هائلة من البلاد بجانب لجوء الروس أنفسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك الخارجية.

وتحاول دول عديدة الاستفادة من أموال العالم الإسلامي بإقرار قوانين متماشية مع الشريعة الإسلامية مثل القوانين المتعلقة بالصكوك والصيرفة الإسلامية.