البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 3 %

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقًا لأخر الأرقام الرسمية..

وجاءت قرارات لجنة السياسات كالتالي:

تحديد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 % ارتفاعا من 14.25 %

تحديد سعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 % صعودا من 13.25 %.



تحديد معدل الفائدة المستهدف عند متوسط 7 % بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.

كما حدد البنك المركزي المصري هدفه المقبل للتضخم عند 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2024.

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مبررات البنك في رفع الفائدة

أرجعت لجنة السياسات بالبنك المركزي قرارها برفع الفائدة إلى أسباب خارجية عالمية، وأخرى محلية:

أولاً على الصعيد العالمي:

تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها

على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك، لاتزال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.



وتتمثل أهم تلك العوامل في:

التباطؤ المتوقع في النشاط االقتصادي العالمي.

تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

استمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة

بسلاسل التوريد العالمية.

ثانيا على الصعيد المحلي:

تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022 .

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة، والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2022 ، مقارنة بمعدل 2.7 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مسجلًا 7.18 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 5.21 ٪، في نوفمبر 2022 ، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022، وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022ً .

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات المقاهي، والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق.

وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

وتأكيدا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2026.

قرار لجنة السياسات

في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وتؤكد اللجنة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام أدواتها النقدية كافة، من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار



