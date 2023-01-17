البنك المركزي السعودي يحدث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات (الوثيقة) المعمول بها حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي “انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني”.

وأوضح البنك المركزي أن التعديلات المدخلة على الوثيقة شملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع.

وتضمنت التعديلات أيضاً إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضاً عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

ويمكن الاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، من خلال زيارة موقع البنك المركزي من الرابط:

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx