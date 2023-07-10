اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة شركات النقود الإلكترونية الصغيرة، حديثاً، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة أو عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهرياً 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار).

وشدد “ساما”، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، أن لا تسمح تلك الشركات لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات حيازة أكثر من 20 ألف ريال (5333 دولار) من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.

وشدد أيضاً أن لا تسمح الشركات لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها على 20 ألف ريال في الشهر التقويمي بشكل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.

وصنف الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة.

واشترط تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال (533 ألف دولار) في صورة رأسمال مدفوع، للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.