البنك المركزي الأمريكي يشير إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في مارس

رويترز: أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس آذار، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول. وقال البنك المركزي في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية “مع تضخم أعلى كثيرا من اثنين بالمئة وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية.” وقال أيضا إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

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