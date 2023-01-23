البنك السعودي للاستثمار يعتزم اعادة شراء صكوك بمليار ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن عزمه ممارسة خيار الشراء في ما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 (“الصكوك”) التي تبلغ قيمتها مليار ريال سعودي والتي صدرت بتاريخ 21-03-2018 الموافق 04-07-1439هـ بالقيمة الإسمية في أول تاريخ للشراء الإختياري وهو 21-03-2023 الموافق 29-08-1444هـ.

وتم إصدار الصكوك عن طريق طرح خاص بتاريخ 21-03-2018 الموافق 04-07-1439هـ ، بقيمة اسمية مجمعة بلغت مليار ريال سعودي، ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن استردادها حسب خيار البنك السعودي للاستثمار في أول تاريخ للشراء الإختياري، وتم الحصول على الموافقة النظامية للسماح للمُصدر بممارسة خيار الشراء الخاص به في تاريخ الشراء.

وسيتم تحويل مبلغ الاسترداد مع أي مبالغ توزيع دوريه (ربح فترة التوزيع الدوري الحالية المنتهية في 21-03-2023 الموافق 29-08-1444هـ) إلى حسابات حملة الصكوك في 21-03-2023 الموافق 29-08-1444هـ، بناءً على عدد الصكوك المملوكة لكل منهم وذلك اعتباراً من بداية يوم العمل في تاريخ سجل التحويل، وهو سبعة أيام عمل قبل تاريخ استحقاق السداد.

ويبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 1000 صك بقيمة مليون ريال لكل صك.