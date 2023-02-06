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البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بـ 500 مليون ريال

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أعلن البنك السعودي للاستثمار على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن انتهاء الإصدار الثاني من صكوك بقيمة 500 مليون ريال من الشريحة الأولى مقوَمة بالريال السعودي  من خلال طرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية، وستتم تسوية الصكوك بتاريخ 15/07/1444هـ الموافق 06/02/2023.

ويبلغ عدد الصكوك 500 صك بقيمة مليون ريال لكل صك.

ويبلغ العائد الثابت على الصك 6,25% سنوياً يتم دفعه على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 06/02/2028.

وأعلن أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك. ويجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

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