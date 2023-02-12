البنك السعودي الفرنسي يزيد أرباحه 3,6% إلى 3,5 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي بنسبة 3,62% إلى 3,57 مليار ريال سعودي في عام 2022، مقابل 3,45 مليار ريال في عام 2021.

وعزا البنك السعودي الفرنسي في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” زيادة الأرباح إلى نمو دخل العمليات بنسبة 12.47% إلى حوالى 8.02 مليار ريال مقابل 7.13 مليار ريال في 2021، بدعم من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل المتاجرة.

وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 7,58% إلى 159 مليار ريال في عام 2022 مقابل 147,8 مليار ريال في عام 2021.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 157,5 مليار ريال في 2022 مقابل 141,9 مليار ريال في 2021.

كما ارتفعت الموجودات بنسبة 7,5% إلى 232 مليار ريال في 2022 مقابل 215,8 مليار ريال في 2021.

وارتفعت مصاريف التشغيل 21.97% بسبب زيادة مخصصات الائتمان والرواتب، ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والادارية.