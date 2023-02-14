قال مسؤول كبير بالبنك الدولي إن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها ، وهذا يشمل المبالغ المستحقة على الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد تلعب فيه الحكومة دورًا كبيرًا للغاية. أعادت مصر إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر في إطار تجديد اقتصادي يهدف إلى تأمين مساعدات من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين بحسب بلومبرغ.

كما تضمنت الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزامًا بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة.

قال فريد بلحاج ، رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “مصر بحاجة إلى شفافية الديون التي تمس ديون الشركات المملوكة للدولة”.

وقال “إنهم يمضون قدما في ذلك ، ولكن لا يزال هناك جهد يتعين القيام به”. تحاول مصر ، إحدى أكثر دول المنطقة مديونية ، إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة. خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للبلاد بدرجة أعمق إلى منطقة غير المرغوب فيها ، مشيرة إلى قدرتها المتراجعة على امتصاص الصدمات.

كافحت الشركات الخاصة في مصر ، التي يعد دورها محوريًا في خلق فرص العمل ، من أجل الازدهار في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة ، ولا سيما تلك التابعة للجيش. هيمنة الدولة هذه مشكلة في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة ، بحسب بلحاج.

وقال: “لا ينبغي أن تكون الدولة هي صاحبة المشروع ، فالدولة هي الجهة المنظمة وتؤطر المعايير الأوسع للأنشطة الاقتصادية”. وأشار بلحاج إلى أن الدين يمثل أيضًا مشكلة في لبنان وتونس والأردن ، داعيًا إلى بذل جهود لتحسين الشفافية وإدارة الاقتصاد.

كما أعرب عن مخاوفه بشأن معدلات البطالة في المنطقة ، وخاصة بين الشباب. قال “الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجلسون هناك ، وكثير منهم عاطلون عن العمل”. بحلول عام 2050 ، سيكون حوالي 300 مليون شاب “يطرقون أبواب سوق العمل”. وقال: “إنها مسؤولية ضخمة لكنها فرصة هائلة”.