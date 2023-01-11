البنك الدولي يحذر من صدمات للاقتصادات العالمية في 2023

حذر البنك الدولي من صدمات في عدد من الاقتصادات العالمية في عام 2023 مع توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020، فيما خفض تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2023 بنسبة طفيفة إلى 8.3 في المائة مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.8%.

وتشير هذه التوقعات للاقتصاد السعودي إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية مرتفعة خلال 2023 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، ومع الاستمرار في قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة إيجاد الوظائف في سوق العمل، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، وتنفيذ برامج رؤية 2030.

وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7 في المائة عام 2023 – وهي ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020.

ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم. ويمكن للصدمات السلبية، مثل ارتفاع معدلات التضخم أو تشديد السياسات أو الضغوط المالية، أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ودعا البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات فــورية للتخـفيف من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي والمديونيات الحرجة، وأن يضمن واضعو السياسات تركيز أي مساندة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وأن تكون توقعات التضخم على درجة جيدة من الثبات، وتظل الأنظمة المالية قادرة على الصمود.

قلق مسؤولي البنك الدولي

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف “أنا قلق جدا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامي 2020 و2024 سيكون أقل من 2 في المائة. هذا النمو هو الأضعف في خمسة أعوام منذ عام 1960. ومن شأن ضعف النمو والاستثمار في أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التي لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ.”

من جهته، أوضح أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أن “هذا النمو هو الأضعف خلال العقود الثلاثة الماضية” باستثناء أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020. إنه تطور معقد للاقتصاد العالمي وهذا التباطؤ عام. ويُعد تراجع الاستثمار مصدر قلق بالغ لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة، كما أنه يضعف الآفاق الاقتصادية بوجه عام. وبدون نمو قوي ومستدام لمعدلات الاستثمار، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالتنمية والمناخ”.

وهذا الاتجاه قد يزداد سوءاً مع وجود خطر حقيقي من ركود، في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد، سواء كان ذلك بسبب عودة التضخم أو موجة جديدة من كوفيد أو التوترات الجيوسياسية.

ويمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. والدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية.



التوقعات الإقليمية



وتواجه مناطق الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أوضاعا معاكسة متنوعة، في خضم ارتفاع معدلات التضخم على نطاق واسع وتباطؤ النمو العالمي بوتيرة سريعة. وقد تدهورت توقعات النمو للعامين المقبلين في كل منطقة منذ حزيران.

ويؤثر تشديد السياسة النقدية وتقييد الأوضاع المالية في النمو، ولا سيما في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة جنوب آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة خصوصا منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، من خلال الآثار غير المباشرة للتجارة. ويؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى خفض آفاق النمو للدول المستوردة للطاقة في جميع أنحاء العالم.

وتتوازى المخاطر مع التطورات السلبية في جميع المناطق، حيث تشمل الضغوط المالية المحتملة ومزيدا من صدمات السلع الأولية وتفاقم الصراعات والكوارث الطبيعية.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6 في المائة في 2023.

جنوب آسيا: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 6.8 في المائة عام 2022 و5.8 في المائة عام 2023.

إفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.7 في المائة عام 2022 ثم يرتفع إلى 3.8 في المائة عام 2023.

شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4 في المائة في 2022 قبل أن يتحسن ويرتفع إلى 5.2 في المائة في 2023.

أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإقليمي انكماشا بنسبة 2.9 في المائة عام 2022 قبل أن ينمو بنسبة 1.5 في المائة عام 2023.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.5 في المائة عام 2022 و.91 في المائة عام 2023.