البنك الدولي يحذر من أبطأ نمو في آسيا منذ 50 سنة

أصدر #البنك_الدولي توقعات قاتمة للإقتصادات الآسيوية التي تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات، وأعرب عن القلق المتزايد بشأن تباطؤ #الصين وكيفية امتداده إلى آسيا.

وقد خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين للعام المقبل، وحذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل الحمائية الأمريكية وارتفاع مستويات الديون عبئاً اقتصادياً.

وتؤكد توقعات البنك الأكثر قتامة لعام 2024 على القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين وكيف سيمتد إلى آسيا. وقد حدد صناع السياسات في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، عند نحو 5 في المائة.

وقال البنك الدولي، مستشهداً بسلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضا من 4.8 في المائة توقعها في نيسان /أبريل.

كما خفضت توقعاتها لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، إلى 4.5 في المائة، من توقعات في أبريل بلغت 4.8 في المائة، متخلفة عن معدل 5 في المائة المتوقع هذا العام.

وتظهر التوقعات أن المنطقة، وهي أحد محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر الستينيات، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة #فيروس_كورونا، والأزمة المالية الآسيوية، وصدمة النفط العالمية في السبعينيات.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مانويلا فيرو: ” لا تزال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع المناطق نمواً وأكثرها ديناميكية في العالم، حتى لو كان النمو معتدلاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الحفاظ على النمو المرتفع إجراء إصلاحات للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية، وتنويع الشركاء التجاريين، وإطلاق العنان لإمكانات تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل في قطاع الخدمات”.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، إن الاقتصاديين توقعوا أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة على الوباء “أكثر استدامة وأكثر أهمية مما تبين”.

وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.