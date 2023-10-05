البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد دول الخليج خلال 2024

أظهر تقرير أعده البنك الدولي أنه من المرجح نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.7% والسعودية بنسبة 4.1% وقطر بنسبة 2.5% في 2024.

وتوقع تقرير عنونه البنك الدولي بـ: “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9% من 6% في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في نيسان/أبريل البالغة 3%، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

توقع البنك الدولي، في تقريره اليوم، انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023، معدلا بالخفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة وهو ما عزاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03% في 2023 انخفاضا من 8.7% العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1% في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، يرتفع إلى 2.6% في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.

ومن المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 3.7% في العام المقبل، وذلك مقابل 6.6% في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الدولي.

كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.2% في العام الجاري، يرتفع إلى 3% في 2024.

وبالنسبة للأردن، توقع التقرير نمو اقتصاديا بنسبة 2.6% في العام الجاري، ينخفض إلى 2.5% في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.8% في العام الجاري، ارتفاعا من 1.3% في العام الماضي، على أن يوصل النمو إلى 3.1% في العام المقبل.

وبعد انكماش الاقتصاد الليبي في العام الماضي بنسبة 1.2%، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 14.1% خلال العام الجاري، و4.1% في العام المقبل.

وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب. لقد حان الآن وقت الإصلاح”.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03% في 2023 انخفاضاً من 8.7% العام الماضي وذلك وفقاً لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1% في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، يرتفع إلى 2.6% في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.

ومن المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري تنخفض إلى 3.7% في العام المقبل، وذلك مقابل 6.6% في العام الماضي، بحسب تقرير البنك الدولي.

كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.2 % في العام الجاري، يرتفع إلى 3 % في 2024.

وبالنسبة للأردن، توقع التقرير نمو اقتصاديا بنسبة 2.6 % في العام الجاري، ينخفض إلى 2.5 % في العام المقبل.

المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 % في العام الجاري، ارتفاعا من 1.3 % في العام الماضي، على أن يوصل النمو إلى 3.1 % في العام المقبل.

وبعد انكماش الاقتصاد الليبي في العام الماضي بنسبة 1.2 %، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 14.1 % خلال العام الجاري، و4.1 % في العام المقبل.