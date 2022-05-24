البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاديات دول الخليج بنسبة 5.9%

توقع البنك الدولي اليوم الاثنين نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9 في المئة لهذا العام مع احتمال استمرار التعافي على الأمد المتوسط مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

وأصدر البنك في بيان صحفي تقريره الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، واصفاً اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022. وحول الآفاق الاقتصادية توقع التقرير تسارعاً في النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل إلى 5.7 في المئة بسبب ارتفاع إنتاج النفط مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات «أوبك +» وتعزيز الطلب المحلي. وفي البحرين توقع التقرير بأن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 3.5 في المئة مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وأن الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي سيكون مدفوعاً بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.

وفي عمان توقع التقرير بأن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6 في المئة مدعوماً بأكثر من 8 في المئة من النمو في قطاع الهيدروكربونات فيما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2 في المئة حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي. وفي قطر ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9 في المئة في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10 في المئة وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8 في المئة مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.