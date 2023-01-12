البنك الدولي يتوقع نمواً في العراق ومصر والإمارات خلال 2023 و2024

توقع البنك الدولي، أن تشهد ثلاث دول عربية بينها العراق تسجيل أعلى معدل نمو خلال العام الحالي 2023، على عكس دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث توقع انخفاضاً بنسبة تصل إلى 3.5% في 2023، وإلى 2.7% في 2024.

ورجح البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أنَّ تسجل مصر والإمارات والعراق، أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العام الجاري، وتوقع أن يتجاوز نموها 4 % بينما سينخفض معدل نمو باقي الدول العربية إلى أقل من 4 %.

وأشار البنك الدولي، إلى أنَّ معدل النمو الاقتصادي لمصر يمكن أن يكون 4.5 %، ومعدل النمو الاقتصادي للإمارات 4.1 %، كما سيبلغ معدل النمو الاقتصادي للعراق 4 %.

ولفت التقرير، إلى أنَّ “النمو الاقتصادي من المرجح أن ينخفض للعراق والإمارات خلال عام 2024 ليصل إلى 2.9 % و2.3 % للدولتين على التوالي، في حين سيرتفع معدل النمو الاقتصادي لمصر ليصل إلى 4.8 %.

البنك الدولي: نمو الدول النفطية سيتباطأ من 6.1 % إلى 2.3%

وكشف البنك الدولي أنَّ “البلدان المصدرة للنفط حصلت على مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي انعكس على تحقيق زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد”.

وبحسب البنك، فإن “نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1 % في 2022 إلى 3.3 % هذا العام، وإلى 2.3 % العام المقبل”.

وعدلت المؤسسة المالية توقعاتها للنمو في السعودية من 3.7% في العام الحالي إلى 2.3%، بالنظر للتباطؤ الذي يتوقع أن يعرفه الشركاء التجاريون الرئيسيون والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلية.

وسيتراجع معدل النمو في الجزائر في العام الحالي والعام المقبل، من 2.3% إلى 1.8%، وسيشهد ارتفاعاً طفيفاً في تونس من 3.3% إلى 3.6%، وفي المغرب من 3.5% إلى 3.7%.

ويراهن التقرير على ثبات معدل النمو في البلدان المستوردة الصافية للنفط في المنطقة في العام الحالي والعام المقبل، حيث سيزيد قليلاً عن 4%.