فادي طنّوس by فادي طنّوس

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البنك الأهلي: 260 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري الذي يعد من أكبر البنوك الرسمية في البلاد أن حصيلة شهادات الادخار التي أطلقها مطلع العام الجاري ذات العائد السنوي بنسبة 25% وشهري 22.5 %، بلغ نحو 260 مليار جنيه (8.70 مليار دولار) حتى أمس الثلاثاء.

وقال البنك الأهلي في بيان له إن هذه الشهادات جذبت نحو 62 ألف عميل جديد وإن البنك قرر وقف إصدار هذه الشهادات في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

وتعد هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وقد أتت في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر صرف الدولار وفق البنك المركزي المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للمبيع.

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