البنك الأهلي السعودي يوضح مصير استثماره بمجموعة كريدت سويس

أعلن البنك الأهلي السعودي عن آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدت سويس بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

يوضح البيان أن “البنك الأهلي السعودي قام في نوفمبر 2022م باستثمار 5.5 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 9.88٪ في مجموعة كريدت سويس كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال. وفقاً للقوائم المالية لعام 2022م والتوقعات المالية لسنة 2023م المعلنة مسبقًا، يود البنك الأهلي السعودي توضيح النقاط التالية: · يمثل الاستثمار في مجموعة كريدت سويس أقل من 0.5٪ من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7٪ من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022م. ·

ويضيف البيان أنه :” فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو حوالي 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022م. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالي 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك. · نود التنويه أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدت سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023م. الجدير بالذكر أن أصول البنك الأهلي السعودي تزيد عن 945 مليار ريال سعودي، كما يتمتع البنك برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية. في الوقت الذي تُعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموًا ضمن مجموعة العشرين، يواصل البنك الأهلي السعودي تركيزه على استراتيجيته الأساسية والاستفادة من فرص النمو المحلية.