البنك الأهلي السعودي يوصي بتوزيع 2,68 مليار ريال نقداً على المساهمين

أعلن البنك الأهلي السعودي في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2,68 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022.

وذكر أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيع يبلغ 4,478 مليار سهم، وأن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0,6 ريال بعد خصم الزكاة.

وتم تحديد تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ولفت المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

ودعا جميع المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.