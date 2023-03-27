البنك الأهلي السعودي يغير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

أعلن البنك الأهلي السعودي في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26 المتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، وفقاً لما يلي:

الموافقة على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م وذلك لظروفه الخاصة.

الموافقة على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 1444/09/05 هـ الموافق 2023/03/27م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 1444/09/05هـ الموافق 2023/03/27م.

وأشار البنك إلى أن طلال الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يمتلك طلال الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 27 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل العديد من المناصب كان أخرها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

وجاءت هذه التغييرات في المناصب الإدارية العليا في أعقاب ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” أن صفقة استحواذ بنك “يو بي إس” على بنك “كريدي سويس” المتعثر أدت إلى تكبد البنك الأهلي السعودي خسائر بنحو مليار دولار، فيما هوت قيمة حصة جهاز قطر للاستثمار، الداعم طويل الأجل للبنك السويسري، البالغة 6.8% بعد أن قام بزيادتها مؤخراً في كانون الثاني / يناير.

وباتت قيمة حصة البنك الأهلي السعودي البالغة 9.9% في “كريدي سويس” الآن نحو 304 ملايين فرنك سويسري (329 مليون دولار) بعد عرض استحواذ “يو بي إس غروب”، وفقاً لحسابات “بلومبيرج”. وكان البنك الذي يحوز صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37% من أسهمه قد استثمر 1.4 مليار فرنك سويسري في “كريدي سويس” أواخر العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي بنحو الثلث، ليخسر أكثر من 25 مليار دولار من قيمته السوقية.