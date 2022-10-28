البنك الأهلي السعودي يستثمر 5,7 مليار ريال في كريدي سويس

تعهد البنك الأهلي السعودي، بالمشاركة في عملية زيادة رأس المال التي أعلنت عنها مجموعة كريدي سويس عبر استثمار نحو 1,5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 5,7 مليار ريال) في عملية زيادة رأسمال “كريدي سويس”، ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9,9% في البنك السويسري.

وكشفت مجموعة كريديت سويس عن خطة استراتيجية، تتضمن زيادة رأس المال بمليارات الدولارات، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار التابع لها، وإلغاء آلاف الوظائف، وذلك في إطار سعيه للعودة إلى الربحية.

ويخطط البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له لجمع 4 مليارات فرنك (4,1 مليار دولار) من خلال عمليتي زيادة رأس المال، بما في ذلك إصدار حقوق وبيع أسهم لمستثمرين من بينهم البنك الأهلي السعودي.

وهبط سهمالبنك الأهلي السعودي بنسبة 5.49% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، مسجلاً سعر 60.50 ريال عند الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي.

وقال البنك الأهلي السعودي إن هدف كريدي سويس من زيادة رأس ماله يكمن في المساهمة في النمو والتحول المستقبلي لأعماله، وبعد زيادة رأس المال، يعتزم البنك الأهلي السعودي بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية.

كما يهدف البنك الأهلي السعودي من هذا الاستثمار والشراكة الاستراتيجية إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والقدرات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية.

ويتوقع محللون في بنك “غولدمان ساكس” أن يواجه “كريدي سويس” نقصاً في رأس المال يعادل 8 مليارات فرنك سويسري (نحو 8,1 مليار دولار) في 2024، فيما يرى محللون في “دويتشه بنك” أن البنك السويسري يواجه عجزاً رأسمالياً لا يقل عن 4 مليارات فرنك سويسري (حوالي 4,1 مليار دولار)، والذي يحتاج إليه لتعزيز قوته المالية، وتمويل إعادة هيكلته ودعم النمو.

وعبر الاستثمار الجديد في زيادة رأسمال “كريدي سويس”، سيتمكن البنك الأهلي السعودي من أن يصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9% في رأسمال المجموعة، وذلك من خلال المشاركة في الطرح الخاص للأسهم التي سيصدرها “كريدي سويس”، وبناء على ذلك سيحق له الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من قبل المجموعة السويسرية.

وقد يشارك “الأهلي” السعودي أيضاً في عملية زيادة رأس مال مجموعة كريدي سويس مستقبلاً، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.