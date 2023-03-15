البنك الأهلي السعودي: لا يمكننا ضخ سيولة إضافية في كريدي سويس

ذكرت وكالة “رويترز” أن التراجع الكبير في أسهم بنك “كريدي سويس” اليوم الأربعاء بنسبة بلغت 25% جاء بعدما قال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ، أكبر مساهم في كريدي سويس، إن البنك لا يفكر في زيادة استثماراته في البنك السويسري لأن ذلك يخالف قواعد تنظيمية.

وقال عمار الخضيري في مقابلة مع رويترز “لا يمكننا ذلك لأننا سنتجاوز 10%. إنها مسألة تنظيمية”، إذ يمتلك البنك الأهلي السعودي 9.88% من بنك كريدي سويس، ولا يجوز له حيازة حصة تتجاوز 10%.

وأشار الخضيري إلى أنَّ تجاوز حصة 10% يتطلّب تجاوز عقبات تنظيمية إضافية. وتراجعت قيمة هذه الحصة بأكثر من 600 مليون فرنك في غضون أشهر.

وقال الخضيري إن البنك الأهلي السعودي يؤيد خطة التحول التي وضعها بنك كريدي سويس ولا يعتقد أنه سيحتاج إلى المزيد من الأموال، لكنه أضاف أن البنك السعودي سيتخارج من البنك السويسري عندما يتم تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار.

وكان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدي سويس.

وقال الأهلي السعودي في بيان سابق، إن البنك أصبح مالكاً لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدي سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 كانون الأول / ديسمبر 2022.

وأضاف أن تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريباً.

وتوقف التداول في أسهم البنك السويسري بعدما هبطت بنسبة 25% إلى أدنى مستويات قياسية جديدة ، في انعكاس لتداعيات انهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي.

وقال البنك السويسري يوم الثلاثاء إنه وجد نقاط ضعف جوهرية في تقاريره المالية.