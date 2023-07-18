ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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سورية، إضافة مادة البنزين أوكتان 95 على بطاقات السيارات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” عن إضافة مادة البنزين أوكتان 95 على بطاقات التزود بالبنزين للسيارات الخاصة، اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وحددت الشركة وفق قرار لها الكمية المخصصة لكل سيارة بـ 40 ليتراً يومياً في المحافظة الواحدة، مع إمكانية التزود بكمية 40 ليتراً مرة ثانية من محافظة أخرى بنفس اليوم، وبسقف شهري 1200 ليتر.

ويذكر ان سوريا تشهد أزمة محروقات منذ سنوات طويلة، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، والتي تعيق وصول النفط إلى سوريا عبر منع وصول أي سفينة محملة بالوقود إلى البلاد.

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