ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

انتهاء أزمة شقة لشبونة.. البلدية تمنح رونالدو “الضوء الأخضر”

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

بعد أعوام من المعاناة مع هيئة البلدية في لشبونة، سيتمكن النجم كريستيانو رونالدو أخيرا من تجديد شرفة شقته الفخمة وسط العاصمة البرتغالية.

بداية الأزمة

  • قبل عامين، أجبرت بلدية لشبونة على إزالة مظلة كبيرة في شرفة شقته، وهي الأغلى في المدينة.
  • السبب كان عدم حصول رونالدو على رخصة لبناء المظلة العملاقة للشرفة، التي تمتلك حوض سباحة مطلا على المدينة.
  • كشفت البلدية مخالفة رونالدو في عام 2021، عندما نشرت صديقته جورجينا رودريغيز مقطع فيديو من الشرفة، حيث لاحظت وسائل إعلام محلية وجود هيكل معدني خارج المشروع الأصلي.
  • أعلن بعدها مجلس العاصمة أنه سيجري تفتيشا على الشقة، وبعد أشهر أفادت وسائل الإعلام أن كريستيانو رونالدو قرر إزالة المظلة.
  • أما الآن، منح مجلس مدينة لشبونة “الدون” الإذن ببناء “عريشة”، وليس “مظلة عملاقة”، وفقا لصحيفة “ماركا”.

وتقدر ثروة كريستيانو رونالدو الصافية بـ 789 مليون دولار كما يمتلك عقارات فاخرة في الكثير من البلدان، بما في ذلك لشبونة وماديرا وتورينو ومدريد ونيويورك والرياض ومراكش.

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