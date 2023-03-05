بدأ مزارعو منطقة جازان جنوب غرب السعودية في تسويق إنتاج مزارعهم من ثمار البطيخ الأحمر (الحبحب) حيث يتوقع أن يكون إنتاج هذه السنة أكثر من الأعوام الماضية للوفرة في حجم المعروض وما سيقابلها من حركة شرائية نشطة.

وتبدأ عملية زراعة البطيخ إما بعد هطول الأمطار وإما عبر سقاية الأرض وغمرها بالماء مرتين ومن ثم تتم عملية زراعة البذور التي تتسمر لمدة 90 يوماً، ولا يتأثر كثيراً بالجفاف والرطوبة، وتعد التربة الرملية الخفيفة ذات التصريف الجيد الغنية بالمواد العضوية هي المناسبة لزراعته، ويمتد غصن شجر البطيخ إلى ثلاثة أمتار، وتنتج كل شجرة من 5 إلى 7 حبات.

9

وتتفاوت أسعار حمولة البطيخ، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بين 1400 ريال إلى نحو 2500 ريال، وتصل إلى أقل من ذلك بقليل في حال كان من الحجم الصغير، وينقل مشترو البطيخ حمولاتهم في مركبات نقل متوسطة الحجم وشاحنات كبيرة بحسب الكمية التي تم شراؤها وحجمها بغية بيعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفي محال بيع الجملة بسوق الخضار ومحال التجزئة المنتشرة في المنطقة، وبأسعار تتفاوت ما بين الـ 10 إلى 30 ريالاً للحبة الواحدة وفقاً لحجمها وجودتها.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها في عدد من المزارع في المنطقة، وبالتحديد في محافظة بيش ومركز العالية التابع لمحافظة صبيا وأسوق الخضار والفواكه بالمنطقة، وفرة في حجم المعروض من البطيخ البلدي الأحمر “السكري “، الذي يجد إقبالاً على تناوله خصوصاً في فصل الصيف لتعوّض السوائل التي يفقدونها في أجواء الحر.

وخطت سوق البطيخ في السعودية خطوات واسعة في تطوير وتسويق المنتج والتوسع في العرض والتصدير إلى 13 منطقة من مناطق المملكة، حيث يتطلع إلى إسهامها في تعزيز الجانب الاقتصادي لمزارعي بعض المناطق تتقدمها منطقة القصيم (وسط المملكة) ورفع معدل زراعته خلال موسمه في فترة الصيف والممتد إلى ستة أشهر.

وينتظر أن يسهم تنظيم السوق الموسمية لفاكهة البطيخ، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية في مايو/أيار 2022، في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأظهر التقرير أن عروض المزارعين قفزت في سوق البطيخ بمدينة بريدة لوحدها لتصل إلى 50 شاحنة تحمل فوقها ما يزيد عن 35 ألف بطيخة باليوم، مشيراً إلى توقع استهلاك ما يزيد على 6.3 حبة يتم بيعها طوال موسم الحبحب بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).

ويقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات مستمرة داخل سوق البطيخ لحماية المستهلك والإشراف على منتجاته وصلاحيتها وسلامتها للاستهلاك، بالإضافة إلى خلوها من المواد ومتبقيات المبيدات عبر سحب العينات بشكل يومي للكشف عليها.

ويأتي من بين مسؤوليات الوزارة منع عرض ودخول أي منتج مجهول المصدر الزراعي والتأكد من السجل الزراعي لمسوقي البطيخ وتنفيذ جولات ميدانية وتقديم النصائح والإرشادات للمزارع المنتجة له للإسهام في رفع جودة.

وتبدأ زراعة الحبحب في منتصف شهر مارس/آذار لتبلغ ذروتها في أبريل/نيسان بينما يمتاز إنتاج منطقة القصيم بالجودة العالية وقدرته التنافسية لتوزيعه من سوق مدينة بريدة إلى جميع أنحاء السعودية كونه أحد المنتجات الزراعية القادرة على تحمل الشحن والتصدير.

وتنتشر زراعة البطيخ في مزارع منطقة القصيم بشكل خاص والمنطقة الوسطى بشكل عام، فيما تحتضن مدينة بريدة السوق الكبرى له، التي تضم العديد من أبناء المنطقة المزارعين والمستثمرين في هذا المجال.