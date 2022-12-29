البطالة في السعودية: هبوط إلى أدنى مستوى للذكور.. ونسبة المشاركة الاقتصادية للإناث تصل إلى 37٪

انخفض معدل البطالة في السعودية بالنسبة للذكور إلى أدنى مستوى له، بينما زاد بشكل طفيف بين النساء السعوديات خلال الربع الثالث من عام 2022 (أي من يونيو/ حزيران حتى سبتمر/أيلول)، قياسا بربع العام الذي سبقه.

حيث سجل معدل البطالة بين السعوديات البالغات من العمر 15 عاما فأكثر، نحو 20.5٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها أقل من 1٪ عن الربع الثاني الذي سبقه من العام، حيث كان المعدل 19.3٪.

وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور بنهاية الربع الثالث 2022 إلى 4.3 ٪، وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ 1999، فيما كان الأقل قبل ذلك بنهاية الربع الرابع 2019 والبالغ 4.7٪، المسجل في الربع الثاني 2022.

تأتي هذه الأرقام وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” السعودية، التي قالت إنها تستند على بيانات الحكومة السعودية الرسمية.

كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى 37 ٪ مقابل 35.6 ٪ بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث 2022 هو الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة منذ 1999.

بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 ٪، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المسجل في 2017، المحدد كخط أساس ضمن البرنامج 17 ٪.

وتشير بيانات البطالة إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 لتوظيف السعوديين تحقق نتائج إيجابية، حيث تستهدف خفض المعدل العام للبطالة إلى 7 ٪ بحلول 2030.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في مايو 2021، برنامج نطاقات المطور، الذي أسهم بدوره في انضمام السعوديين لسوق العمل بوتيرة متسارعة في القطاع الخاص.

وبعد جائحة كورونا بلغ معدل البطالة 15.4 ٪ بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9٪ بنهاية الربع الثالث، و12.6٪ بنهاية الربع الرابع من 2020، واستمر في الانخفاض مع التعافي الاقتصادي، ليبلغ 11.7٪ في الربع الأول من 2021، ثم 11.3٪ في الربعين الثاني والثالث، و11٪ بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل برامج التوطين المختلفة للوظائف، التي تطبقها الإدارة السعودية.

وكان الربع الثاني من 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل بطالة تاريخيا، فيما كان الربع الثالث ثانيا خلفه، بحسب صحيفة الاقتصادية.