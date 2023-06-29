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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

البطالة بين المواطنين السعوديين ترتفع إلى 8,5%

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ارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8.5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 8% بالربع الأخير من العام الماضي، فيما تراجعت البطالة لإجمالي السكان إلى 5,1% في الربع الأول مقارنة مع 6% في الفترة نفسها من العام الماضي وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وتأثر معدل البطالة لدى السعوديين في سن العمل الأساسي (25-54 سنة) بالإرتفاع في معدل البطالة لدى الإناث السعوديات الذي بلغ 15.7% بارتفاع قدره 1.1 نقطة مئوية عن الربع الرابع لعام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاحصاء السعودية اليوم الخميس.

لكن البطالة بين المواطنين الشباب (ذكوراً وإناثاً) انخفضت بنصف نقطة مئوية، خلال الربع الأول، حسب التقرير.

وتكثف الحكومة السعودية جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جذب المواطنين لسوق العمل. كان معدل البطالة بين المواطنين قد انخفض إلى 8% بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، مسجلاً أدنى مستوى منذ 1999 ليقترب من معدل 7% الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030.

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