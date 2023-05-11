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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: تطبيق البصمة العشرية للمغادرين من وإلى الكويت

سيتم اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين من وإلى دولة الكويت

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أعلنت سفارة السعودية لدى الكويت أنه سيتم اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة سيتم اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين من وإلى دولة الكويت.

وقالت الصفارة السعودية في تغريدة عبر موقع تويتر “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو (أيار) ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

وذكرت تقارير كويتية، في وقت سابق، أن اعتماد البصمة العشرية لليد يستهدف جمع وتكوين أكبر بنك معلومات خاص بالمسافرين، وكشف حالات التزوير من قبل المطلوبين أمنياً.

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