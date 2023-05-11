السعودية: تطبيق البصمة العشرية للمغادرين من وإلى الكويت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة سيتم اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين من وإلى دولة الكويت.

وقالت الصفارة السعودية في تغريدة عبر موقع تويتر “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو (أيار) ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

وذكرت تقارير كويتية، في وقت سابق، أن اعتماد البصمة العشرية لليد يستهدف جمع وتكوين أكبر بنك معلومات خاص بالمسافرين، وكشف حالات التزوير من قبل المطلوبين أمنياً.

تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) May 11, 2023