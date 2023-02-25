البشرية مهددة بسلالة قاتلة من انفلونزا الطيور

تتزايد المخاوف من خطر تفشي السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور H5N1بين البشر، لاسيما أن المرض انتقل مؤخراً إلى الثدييات، وهناك مخاوف من انتشاره بين البشر، ما دفع منظمة الصحة العالمية، إلى مناشدة الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى تنظيم اللقاحات والإجراءات المضادة الأخرى بشكل عاجل، من أجل التصدي لتفشي إنفلونزا الطيور.

أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، ويخشى خبراء أن تتحور إنفلونزا الطيور لتصبح أكثر ضررا على البشر بسبب استمرار تفشي المرض غير المسبوق.

وأصيب والد فتاة كمبودية قضت هذا الأسبوع بإنفلونزا الطيور بالفيروس نفسه الذي أودى بحياة ابنته، بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة الجمعة.

وظهرت على الفتاة البالغة 11 عاماً، في 16 فبراير/ شباط، أعراض حمى وسعال والتهاب في الحلق. وتوفيت الأربعاء بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن1، وفق بيان لوزارة الصحة الكمبودية.

وجمعت السلطات، الخميس، عينات من 12 شخصاً كانوا على اتصال بالفتاة.

وكان والدها البالغ 49 عاماً الوحيد بين المجموعة الذي جاءت نتيجة فحصه موجبة، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، وفق السلطات.

ويبحث مسؤولو الصحة عن مصدر التفشي. وعُثر على طيور برية نافقة في بحيرة قرب قرية الفتاة النائية.

وهذه هي الحالة الـ58 المسجلة بإنفلونزا الطيور في كمبوديا منذ اكتشاف أول إصابة بشرية لديها قبل نحو عقدين.

وتشهد أوروبا أسوأ انتشار لفيروس إنفلونزا الطيور منذ أواخر 2021، فيما تشهد الأميركتان تفشياً شديداً.

وأُعدمت عشرات الملايين من الطيور الداجنة في أنحاء العالم، العديد منها يحمل فيروس إتش5إن1. وتسبب تفشي المرض على مستوى العالم بنفوق عشرات الآلاف من الطيور البرية.

وأثار رصد الفيروس، مؤخراً، في عدد من الثدييات، بما فيها الثعالب وثعالب الماء والمنك وأسود البحر وحتى الدببة الرمادية، مخاوف من أن يكون البشر أكثر عرضة للخطر.

وعلى مستوى العالم سُجل أكثر من 450 حالة وفاة بإنفلونزا الطيور منذ 2003، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقد قفزت حالات الإصابة بسلالة H5N1 القاتلة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية، من الطيور إلى الثعالب وثعالب الماء والمنك.

وأثار ذلك قلقا كبيرا بين كبار علماء الفيروسات من أن العامل المميت القاتل يقترب الآن خطوة واحدة من الانتشار بين البشر – وهي عقبة منعته حتى الآن من إحداث جائحة.

وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان من أن الثدييات يمكن أن تعمل بمثابة “أوعية خلط” لفيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما قد يطلق العنان لمتغير جديد قد يكون “أكثر ضررا” على البشر. إن سلالة H5N1 لديها بالفعل معدل وفيات يبلغ حوالي 50% بين الناس.

ومع ذلك، تم اكتشاف أقل من 900 حالة بين البشر منذ الأول في عام 1997، لأنه لا ينتقل بسهولة بين الناس.

وللمقارنة، كان معدل وفيات “كوفيد” عندما ظهر على الساحة 3%، بينما تراوح معدل إيبولا من 25 إلى 90% في الفاشيات السابقة.

وتم الإبلاغ عن عدد “غير مسبوق” من حالات إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم منذ أكتوبر 2021.

وقالت WOAH، إنها وصلت إلى مناطق جديدة وكان لها “آثار مدمرة” على صحة الحيوان ورفاهيته.

وأضافت أن تفشي المرض يهدد الأمن الغذائي العالمي وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على تربية الدواجن، فضلا عن التسبب في “معدل مقلق” للوفيات بين الطيور البرية وبعض الثدييات.

وتم اكتشاف ما يقرب من 300 حالة إصابة مؤكدة بفيروس H5N1 بين الطيور في إنجلترا أثناء الفاشية الحالية.

كما كانت هناك حالات بين الثعالب وثعالب الماء، يعتقد أنها أصيبت بالعدوى بعد أكل طيور نافقة مصابة بإنفلونزا الطيور.

معدل الوفيات بين البشر 50%

ولكن هناك أيضا قلق من أن الفيروس قد ينتشر بين الثدييات، ما قد يشير إلى أنه التقط طفرة مزعجة يمكن، من الناحية النظرية، أن تجعل من السهل على البشر أن يصابوا بالعدوى.

ولا يزال يلزم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الثدييات تنقل الفيروس أم لا.

وقالتمنظمة الصحة يثير هذا قلقا متزايدا بشأن التهديد على صحة الحيوانات الأليفة والبرية، والتنوع البيولوجي، وربما على الصحة العامة”.

ويسلط الوضع الحالي الضوء على خطر أن تصبح إنفلونزا الطيور H5N1 أكثر تكيفا مع الثدييات، وتنتقل إلى البشر والحيوانات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل بعض الثدييات، مثل المنك، كأوعية مختلطة لفيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما يؤدي إلى ظهور سلالات وأنواع فرعية جديدة يمكن أن تكون أكثر ضررا للحيوانات والبشر.

ووفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يُعتقد أن معدل الوفيات الناجمة عن إنفلونزا الطيور يبلغ بالفعل حوالي 50% على مستوى العالم.

وحذرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان من أن الحالات الأخيرة بين حيوانات المنك المستزرعة تشكل مصدر قلق لأن الارتفاع الحاد في الإصابات بين الثدييات القريبة من بعضها البعض “يفاقم” خطر أن يصبح فيروس H5N1 أكثر تكيفا مع الثدييات والبشر. وأشارت إلى أن الدراسات جارية حول كيفية انتشار الفيروس بين الثدييات.

قواعد الأمن الحيوي

وحثت الدول على الحفاظ على مراقبة محسنة للأمراض بين الطيور الداجنة والبرية، ومنع انتشار المرض بقواعد الأمن الحيوي الصارمة في المزارع وحماية البشر الذين هم على اتصال وثيق بالطيور البرية.

وتأتي التحذيرات المتزايدة بعد اكتشاف فيروس H5N1 الذي ينتشر بين ثعالب الماء والثعالب في المملكة المتحدة.

وأكدت خطة جنوح الحيوانات البحرية الاسكتلندية أن أربعة فقمات نافقة – واحدة في كل من أبردينشاير وهايلاندس وفايف وأوركني – أثبتت أنها إيجابية لإنفلونزا الطيور.

وتأتي هذه الاكتشافات بعد تأكيد انتشار “مقلق” بين حيوانات المنك في مزرعة بإسبانيا في أكتوبر.

ويُعتقد أن الطيور المهاجرة قد نقلت المرض، حيث تتغذى الثدييات على الجثث المصابة.

كما تساءل البروفيسور إيان براون، مدير الخدمات العلمية في وكالة صحة الحيوان والنبات عما إذا كانت الهيئات الصحية قد “تعلمت جميع الدروس من “كوفيد” وما إذا كانت هياكل المراقبة اللازمة موجودة.

وحذر من أن “توسيع قدرة الفيروس على إصابة مجموعات مضيفة أخرى” هو الأكثر إثارة للقلق.

وأضاف براون: “هذا يأخذ الفيروس إلى أماكن ومنافذ وأنظمة بيئية لم تكن موجودة من قبل”.

وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي المنافس الأكثر احتمالا لإحداث الوباء التالي.

ويقول الخبراء إن هذا بسبب خطر إعادة التركيب – حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضا.

وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال

تنظيم لقاحات بشكل عاجل

وقد دعا السير جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى تنظيم اللقاحات والإجراءات المضادة الأخرى بشكل عاجل، من أجل التصدي لتفشي إنفلونزا الطيور، لاسيما أن المرض انتقل مؤخرًا إلى الثدييات، وهناك مخاوف من انتشاره بين البشر.

وأضاف فارار، إن فيروس إنفلونزا الطيور الذي يجتاح الطيور في العالم، يشكل أكبر تهديد وبائي حالي للعالم بعد فيروس كورونا.

وأوضح أن القفزة الأخيرة للفيروس من الطيور إلى الثدييات، بما في ذلك المنك والثعالب، وثعالب الماء، وأسود البحر، يجب اعتبارها دعوة رسمية لاتخاذ إجراءات حكومية.

وقال السير جيريمي في مؤتمر صحفي في لندن: إذا كان هناك تفشي لفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في أوروبا أو الشرق الأوسط أو أمريكا أو المكسيك غدًا، فلن نتمكن من تطعيم العالم في غضون عام 2023.

العوارض

يتسبب فيروس H5N1 لدى البشر في ظهور أعراض تتراوح بين التهابات خفيفة في العين والجهاز التنفسي إلى الالتهاب الرئوي الحاد.

ويمكن أن تتراوح العوارض في الطيور من عدم وجود مرض واضح في البط إلى فشل أعضاء متعددة و 100% نفوق في غضون أيام بالنسبة للدجاج. وبمجرد أن تكون نتائج اختبار أي طائر داخل قطيع مستأنس إيجابية، يتم إعدام المجموعة بأكملها بسرعة – قتلها – لوقف انتشار الفيروس. وتتم مراقبة القطعان القريبة عن كثب. وأسفرت العدوى في الثدييات عن بعض الأعراض غير المتوقعة. تم قتل ثلاثة دببة في ولاية مونتانا العام الماضي بعد أن تم العثور عليها مصابة بالعمى. وأظهرت الاختبارات بعد ذلك أنها مصابون بأنفلونزا الطيور. كانت أسود البحر تتشنج وتكافح من أجل السباحة. عانى المنك من فقدان الشهية، والاكتئاب، والخطم الدموي، ومشاكل عصبية مثل نقص التنسيق، وصعوبة المشي، والرعشة.