البريطانيون يلجأون إلى المكتبات والكنائس للتدفئة وتناول الطعام المجاني

أكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن آلاف البريطانيين يلجأون إلى المكتبات في شرق إنجلترا للاحتماء فيها من برد الشتاء القارس إذ يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة.

وقال مارينا فلين (54 عاماً) الذي يمضي يومه داخل المكتبة إن المكان دافئ لقضاء وقت فيه، نظراً إلى تكلفة الطاقة المرتفعة اليوم.. الجوّ داخل المنزل بارد كما في الخارج هذا الشتاء”، مع تدني درجة الحرارة في إيبسويتش لتلامس خمس درجات، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. ويرتاد فلين العاطل عن العمل مكتبة شانتري، بصورة منتظمة، منذ عام، للتدفئة والتسلية وتناول وجبات أو الحصول على مستلزمات نظافة تُوَزّع في المكان.

ويقول فلين، وهو يتصفّح أحد الكتب في المكتبة التي تعجّ بأطفال حضروا برفقة آبائهم أو مربياتهم للمشاركة في نشاط موسيقي “ألجأ إلى بنك الأغذية كثيراً… إذ لم يعد بإمكاني شراء الأطعمة”.

وبما أنّ المكتبات العامة البريطانية التي تُموّلها مجالس البلدية تلعب دوراً متزايداً في المجتمعات، اضطرت إلى جمع موارد إضافية أو اللجوء إلى متطوّعين، بعدما خفضت ميزانيتها بصورة كبيرة منذ بدء الأزمة المالية.

وتزامناً مع ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الطاقة، أصدرت جمعية كيليب الخيرية المتخصصة في إتاحة المكتبات للسكان، توجيهات للجهات الراغبة في إنشاء نقاط للتدفئة، كالكنائس وقاعات البلديات مثلاً.

ويوضح مدير كيليب التنفيذي، نِك بول، أن هذه الخدمات شائعة جداً، تحديداً في المناطق التي تعاني من صعوبات متعددة، ويستفيد منها الفقراء وكبار السن والمدمنون على السواء.

إلا أنّ المكتبات التي تواجه ضغطاً مستمراً لكي توفّر مزيداً من الخدمات تواجه بدورها مشكلة الارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء. ويقول نِك بول آسفاً “يصعب عليها الاستمرار”.

وتموّل حكومة ريشي سوناك المحافظة سقفاً لفواتير الكهرباء والغاز هذا الشتاء، لكن لا يزال يتعين على الأسر والشركات أن تدفع مبالغ أعلى بكثير مما كانت تسدده قبل عام، أي قبل الحرب في أوكرانيا.

وبهدف مساعدة سكان الحي الفقير في إيبسويتش، يوفر مقهى صغير أُقيم في إحدى زوايا المكتبة، خلف أرفف الكتب، مشروبات ساخنة وأطباقاً من الحساء مجاناً، كل يوم أحد.

وما يحدث في إنكلترا هو أمر متوقع بعد أن أدت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز والكهرباء في أوربا، مع تقلص إمدادات الطاقة في جميع أنحاء القارة العجوز؛ مما دفع الدول إلى التركيز بشكل عاجل على تأمين مصادر جديدة.

وتتزايد احتمالات مواجهة المملكة المتحدة شتاءً أكثر برودة من المعتاد، ما ينذر بزيادة الطلب على التدفئة مع تقليص أزمة الطاقة للإمدادات.

وتوقع تقرير لتوقعات الطقس “احتمال مواجهة البلاد فترة أكثر برودة على مدى ثلاثة أشهُر أعلى من المعتاد”.

وقالت تقارير تعود للعام الماضي إن إغلاق محطات توليد الكهرباء في بريطانيا سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الواردة من أوروبا عبر خطوط الربط التبادلي، ما ينذر بأزمة كبيرة في فصل الشتاء المقبل (الحالي) نتيجة أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. وهو ما اتضح من توقعات الشبكة الوطنية البريطانية للإمدادات والاستهلاك التي نشرتها يوم 28 يوليو/تموز 2022.

أكبر إضراب في بريطانيا منذ 10 سنوات

وشهدت بريطانيا أمس الأربعاء إضراب عمالي واسع هو الأكبر منذ 10 سنوات، إذ أعلنت خمس نقابات عمالية (نقابات معلمي المدارس، وسائقي القطارات والحافلات، وحراس الأمن، والمحاضرين الجامعيين، وموظفي الخدمة المدنية) إضراباً للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة برفع رواتبهم في ظل موجة الغلاء.

وشارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات، كما دعمت فرق الإطفاء -هذا الأسبوع- فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.

وحذّر اتحاد “يونيون” (Union) -أكبر اتحاد لموظفي القطاع العام- وزير الخزانة جيريمي هانت من استمرار الإضرابات ما لم يعمل على توفير الزيادات المطلوبة في الأجور.

ومن ناحية أخرى، ستشهد البلاد احتجاجات على خطط لقانون جديد للحد من الإضرابات، قد يتسبب -وفق النقابات- في إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب.

وتقول الحكومة البريطانية إنه سيتم اتخاذ إجراءات “للتخفيف” من تبعات الإضرابات، لكن سيكون لها تأثير كبير. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين “نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، ولهذا نعتقد أن المفاوضات -وليس الإضراب- هي النهج الصحيح”.

وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات شركة أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من 10 بالمئة، في أعلى مستوى منذ أربعة عقود. ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.