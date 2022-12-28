البريطانيون لا يجدون البيض: هل باتت بريطانيا على شفا أزمة غذائية؟

في طيبة عاصمة مصر القديمة، يظهر رجل يحمل أطباق بيض كقرابين على جدران مقبرة حورمحب التي بنيت حوالي سنة 1420 قبل الميلاد. أما في روما القديمة، فقد كانت الوجبات غالبا ما تبدأ بتناول البيض. وكان الرومان يطحنون قشر البيض في أطباقهم لمنع الأرواح الشريرة من الاختباء فيها.

الإنسان والبيضة

في الواقع أن علاقة الإنسان بالبيضة قديمة للغاية، فالبيضة:

تعتبر من المواد الغذائية القيمة منذ عصور ما قبل التاريخ

على الارجح تم استئناس الدجاج من أجل البيض قبل 7500 قبل الميلاد

تم جلب الدجاج لبلاد سومر (العراق القديم) ومصر القديمة بحلول سنة 1500 قبل الميلاد

ووصل إلى اليونان القديمة (بلاد الإغريق) حوالي سنة 800 قبل الميلاد، حيث كان السمان هو المصدر الرئيسي للبيض

أين البيض؟

وهكذا، يتضح مدى عمق ومتانة علاقة الإنسان بالبيضة التي من أجلها استأنس الدجاجة منذ قديم الزمان، ومن ثم لك أن تتصور مدى صدمة البريطانيين عندما فوجئوا في الفترة الأخيرة برؤية رفوف البيض فارغة في المتاجر بل وطُلب منهم تقنين الكمية التي يشترونها، كما باتت الكثير من الحانات تقدم وجبات إفطار إنجليزية بدون بيض، لأنها تواجه مشكلات في الإمدادات، ووسط ذلك ارتفعت أسعار البيض بنسبة 50 في المئة. لقد ولت الأيام التي كانت ترقد فيها بريطانيا فوق عُش لا ينضب من البيض.

تراجع حاد

يقول موقع نيوستيتسمان إنه في الأشهر الثلاثة الماضية:

وضعت الشركات البريطانية المنتجة للبيض 2.6 مليار بيضة في صناديق البيض

وخفقت 336 مليون بيضة أخرى لاستخدامها في الأطعمة الأخرى

قد يبدو هذا كثيرا (إنه كثير: إنه أكثر من 170 ألف طن من البيض)

ولكن هذه الأرقام تمثل في الواقع انخفاضا ينذر بالخطر في إنتاج البيض

فقد انخفض البيض المعبأ بنسبة 10 في المئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي

بينما انخفض البيض المعالج بنسبة 12 في المئة

قيود

وقد وضعت متاجر السوبر ماركت في جميع أنحاء بريطانيا قيودا على عدد البيض الذي يمكن للعملاء شراؤه، فبحسب بي بي سي:

أسدا – علبتان من البيض لكل متسوق حتى إشعار آخر، ونسوا أن يذكروا ما إذا كانت هذه العلب تحتوي على 6 بيضات أو تلك الأكبر حجما التي تحتوي على 12

– علبتان من البيض لكل متسوق حتى إشعار آخر، ونسوا أن يذكروا ما إذا كانت هذه العلب تحتوي على 6 بيضات أو تلك الأكبر حجما التي تحتوي على 12 ليدل – 3 علب من البيض في المرة الواحدة

– 3 علب من البيض في المرة الواحدة تيسكو – لا يمكن شراء أكثر من 3 علب في وقت واحد

– لا يمكن شراء أكثر من 3 علب في وقت واحد موريسونز – علبتان

– علبتان أوكادو – 30 بيضة لكل متسوق

مع كل بيضة.. خسارة

ذكرت “الجمعية البريطانية لمنتجي بيض النطاق الحر بأنها حذرت منذ فترة من أن المنتجين سيعلقون إنتاجهم أو يوقفونه موقتا إذا لم تدفع أسعار عادلة لمنتجاتهم. وقالت:”إن كثيرين من أعضائنا يخسرون المال مع كل بيضة توضع على رفوف المتاجر”.

أسباب الأزمة

قال اتحاد التجزئة البريطاني إن هناك مجموعة متنوعة من العوامل وراء الأزمة تشمل:

التفشي الحالي لأنفلونزا الطيور مما أسفر عن نفوق نحو 3.8 مليون دجاجة في بريطانيا

ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأعلاف

كما ألقى بعض المزارعين باللوم على تجار التجزئة لعدم دفعهم سعرا عادلا

البداية

كما حذر اتحاد المزارعين في بريطانيا من أن أزمة البيض التي تشهدها البلاد حاليا ليست سوى البداية، مشيرا إلى أن منتجات زراعية أخرى ستواجه نقصا في المستقبل القريب.

بريطانيا تسير نائمة

وقالت رئيسة الاتحاد، مينيت باترز:

إن المتسوقين في بريطانيا تمتعوا لعقود بإمدادات غذاء مضمونة الجودة وبأسعار معقولة، وفقا لأعلى معايير رعاية الحيوانات والبيئة وسلامة الغذاء في العالم

لكن الغذاء البريطاني تحت التهديد في هذا الوقت بسبب التقلب العالمي الذي يهدد استقرار إنتاج الغذاء، وأمني الطاقة والطعام

“أخشى أن البلاد تمشي نائمة نحو المزيد من أزمات الإمدادات الغذائية”

مشيرة إلى أن مستقبل إمدادات الفواكه والخضراوات في البلاد في مأزق

أين الحكومة؟

بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها جهات عديدة منذ أشهر من وقوع الأزمة إلى أن الحكومة لم تتدخل ويبدو أنها:

فوجئت بالأزمة، رغم أن الحاضر بيضة وضعها الماضي كان المستقبل داخل قوقعتها

وضعها الماضي كان المستقبل داخل قوقعتها بطيئة للغاية في التعامل مع الأزمة، وكأنها تسير على قشر بيض

كان عليها ألا تتأخر عن دعم المزارعين حتى لا تقتل الدجاجة التي تبيض ذهبا

وضعت كل بيضها في سلة واحدة هي الأزمة الأوكرانية والرئيس الروسي بوتين

بدائل

اختفاء البيض وارتفاع أسعاره بشكل كبير قد يدفع البعض لطرح بدائل مثل:

بذور الشيا

الموز

صلصة التفاح

التوفو الناعم

أكوافابا: هو السائل المتبقي من طبخ الفول والبقوليات

‌‌بدائل تجارية مثل المواد المصنوعة من نشا البطاطس، ونشا التابيوكا

اللب الأبيض

العدس

اللوبيا

الزبادي

البيضة والحجر

طرح البدائل السابقة يجعلنا نتذكر العبقري الراحل أحمد زكي في فيلم “البيضة والحجر” والذي قام فيها بشخصية مُحتال، و”البيضة والحجر” مثل شعبي مصري له جذور فرعونية إذ يُحكى أنه كانت توجد مسابقة للشباب لإلقاء البيض والذي لا تُكسر بيضته يكون الفائز، وكان يوجد شاب ماكر، ينحت حجرا أبيض على شكل بيض، ويقذفه ولايكسر، ولذلك كان يفوز بالمسابقة، ويحصل على الذهب، ومن هنا كانت مقولة “بيلعب بالبيضة والحجر”. عموما الوضع الذي يعيشه البريطانيون الذين لا يجدون البيض يذكرنا بأيام الثورة الفرنسية عندما سألت الملكة ماري أنطوانيت: لماذا الناس غاضبون؟ فأجابوها: لأنهم لا يجدون الخبز، فردت: إذن ليأكلوا جاتوه. لو كانت ماري أنطوانيت حية اليوم لنصحت البريطانيين أن يقزقزوا لب.