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البرلمان اللبناني يدعو لجلسة تاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، لعقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر ديسمبر الجارى.
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وكانت الجلسة الثامنة التي عقدت أمس الخميس قد انتهت دون انتخاب رئيس جديد للبنان، حيث لم يحصل أي من المرشحين على النسبة القانونية اللازمة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية والمقدرة بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعني 86 صوتا.

وشارك في الجلسة 111 نائبا من بين 128 نائبا، وجاءت نتيجة الانتخاب كالتالي:

  • 37 صوتا للنائب ميشال معوض  
  • 4 أصوات للنائب عصام خليفة
  • صوتين لزياد بارود
  • صوت واحد لبدري ضاهر وبشارة أبي يونس
  •  52 صوتا ورقة بيضاء
  • 9 أصوات بعبارة (لبنان الجديد)
  • 4 أصوات ملغاة

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يذكر أن ميشيل معوض، الذي يعد أبرز المرشحين، يحظى بدعم حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

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ولم يتم عقد جولة ثانية للانتخاب بسبب فقدان الجلسة لنصابها القانوني بعد مغادرة عدد من النواب ولم يتبق في قاعة الجلسة سوى 73 نائبا فيما يتطلب انعقاد الجولة الثانية وجود 86 نائبا على الأقل ليفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.

ويتزامن الفراغ الرئاسي، مع وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وفي وقت يشهد فيه لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

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