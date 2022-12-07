البرتغال ضد سويسرا: الملاحون يعطلون الساعات في مهرجان تأهلهم لربع النهائي

تأهل منتخب البرتغال للدور ربع النهائي في مونديال قطر بعد سحق نظيره السويسري بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد.
أبرز محطات المباراة
- أحرز راموس هدف المباراة الأول لصالح البرتغال في الدقيقة 17
- وضاعف بيبيه حصيلة البرتغال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33.
- عاد راموس ليحرز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 51
- ثم أضاف غوريرو هدفا رابعا للبرتغال في الدقيقة 55
- ومن جانبه، أحرز أكانغي هدف سويسرا اليتيم في الدقيقة 58
- وأحرز راموس هدفه الثالث (هاتريك) والهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 67
- اختتم لاو مهرجان التهديف البرتغالي بالهدف السادس في الدقيقة 92
البرتغال والمغرب
وبهذا الفوز يواجه المنتخب البرتغالي نظيره المغربي يوم السبت المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المونديال.