البرتغال ضد سويسرا: الملاحون يعطلون الساعات في مهرجان تأهلهم لربع النهائي

تأهل منتخب البرتغال للدور ربع النهائي في مونديال قطر بعد سحق نظيره السويسري بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد.

أبرز محطات المباراة

أحرز راموس هدف المباراة الأول لصالح البرتغال في الدقيقة 17

وضاعف بيبيه حصيلة البرتغال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

عاد راموس ليحرز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 51

ثم أضاف غوريرو هدفا رابعا للبرتغال في الدقيقة 55

ومن جانبه، أحرز أكانغي هدف سويسرا اليتيم في الدقيقة 58

وأحرز راموس هدفه الثالث (هاتريك) والهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 67

اختتم لاو مهرجان التهديف البرتغالي بالهدف السادس في الدقيقة 92

البرتغال والمغرب

وبهذا الفوز يواجه المنتخب البرتغالي نظيره المغربي يوم السبت المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المونديال.