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البرتغال ضد سويسرا: الملاحون يعطلون الساعات في مهرجان تأهلهم لربع النهائي

تأهل  منتخب البرتغال للدور ربع النهائي لمونديال قطر بعد الفوز على نظيره السويسري بهدفين دون رد.
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تأهل  منتخب البرتغال للدور ربع النهائي في مونديال قطر بعد سحق نظيره السويسري بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد.

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أبرز محطات المباراة

  • أحرز راموس هدف المباراة الأول لصالح البرتغال في الدقيقة 17
  • وضاعف بيبيه حصيلة البرتغال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33. 
  • عاد راموس ليحرز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 51
  • ثم أضاف غوريرو هدفا رابعا للبرتغال في الدقيقة 55
  • ومن جانبه، أحرز أكانغي هدف سويسرا اليتيم في الدقيقة 58
  • وأحرز راموس هدفه الثالث (هاتريك) والهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 67
  • اختتم لاو مهرجان التهديف البرتغالي بالهدف السادس في الدقيقة 92

البرتغال والمغرب

وبهذا الفوز يواجه المنتخب البرتغالي نظيره المغربي يوم السبت المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

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