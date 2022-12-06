البرازيل وكوريا آخر مبارياته.. تفكيك استاد 974 عقب المباراة النهائية

كانت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي أقيمت أمس الإثنين هي آخر مباراة تقام على ملعب ستاد 974، والذي شيد خصيصا، وبشكل مؤقت، لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يتم تفكيك الاستاد عقب المباراة النهائية وانتهاء المونديال، وبعد ذلك ستتم إعادة استخدام الحاويات.

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ماذا يعني 974؟

تم بناء الملعب باستخدام 974، حاوية شحن، كما أن هذا الرقم هو رمز الاتصال الدولي لقطر.

وفقا لعدة تقارير فإنه يمكن شحن الملعب بعد تفكيكه إلى الدول التي تحتاج إلى بنية تحتية.

يعد هذا الاستاد الملعب الوحيد غير المكيف خلال البطولة، لذلك فإن جميع المباريات التي لعبت عليه وعددها سبع مباريات كانت تقام في المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل نسبيًا من النهار.

تبلغ سعة الملعب 44.089 مشجعا، ويقع في رأس أبو عبود بالدوحة.

يعد الاستاد أول ملعب كرة قدم مغطى قابل للفك بالكامل.

وبخلاف ملعب 974 فإن هناك أيضًا خططا موضوعة للملاعب الأخرى بعد انتهاء البطولة، حيث سيتم تفكيك حوالي 170,000 مقعدًا ستمنح إلى الدول النامية كمساعدة من قطر لتحسين البنية التحتية الرياضية لتلك الدول. وبالتالي، فمن المتوقع أن يتم إنشاء 22 ملعبًا جديدًا في الدول النامية.

وتلتزم استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي أصدرتها قطر بالتعاون مع FIFA، بتنفيذ مبادرات ترمي إلى تنظيم أول نسخة كأس العالم محايدة الكربون، بما في ذلك الحصول على اعتماد للبناء المستدام في التصميم وإدارة أعمال الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى الحد من المخلفات، بهدف الوصول إلى مستوى الصفر من النفايات، ودعم جهود إعادة التدوير.