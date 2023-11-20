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البرازيل في غياب نيمار وفينيسيوس تواجه الأرجنتين تحت شعار التعويض

يحل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي ضيفاً على نظيره البرازيلي ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في ظل غياب نيمار وفينيسيوس

فريق التحرير by فريق التحرير
البرازيل في غياب نيمار وفينيسيوس تواجه الأرجنتين تحت شعار التعويض

يستقبل منتخب البرازيل لكرة القدم الثلاثاء نظيره الأرجنتيني بطل العالم، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 تحت شعار تعويض الخساراتين المتتاليتين اللتين تعرض لهما أمام الأورغواي (0-2) وكولومبيا (1-2)، في المرحلتين السابقتين.

ولطالما كان للقاء الغريمين نكهة مختلفة إذ يعد واحداً من أقوى “كلاسيكوهات” كرة القدم عبر التاريخ لما يحتويه تاريخ “السيلساو” والتانغو” من عراقة وألقاب، ويتفوّق المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني في المواجهات المباشرة بينهما في جميع المسابقات إذ حقق 46 فوزاً مقابل 41 خسارة، كما تعادلا في 26 مباراة.

ويحل أبطال مونديال 2022 بقيادة نجمهم الأسطوري ليونيل ميسي ضيوفاً في ملعب “ماركانا” التاريخي في ظل غياب خمسة لاعبين أساسيين في طليعتهم نجم البرازيل الأول نيمار مهاجم فريق الهلال السعودي، وكذلك نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور وذلك بداعي الإصابة.

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وتريد الأرجنتين متصدرة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية بعد خمس جولات برصيد 12 نقطة الفوز على أصحاب الأرض في معقلهم التاريخي، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام الأوروغواي بهدفين نظيفين. فيما يريد البرازيليون الخروج من معمعة الخسارات لاسيما أن ترتيبهم بات حرجاً إذ يقبعون في المركز الخامس برصيد 7 نقاط فقط، بالإضافة للقيمة المعنوية بالفوز على أبطال العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...