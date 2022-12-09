البرازيل ضد كرواتيا: الناريون يحرقون راقصي السامبا ويتأهلون لنصف نهائي المونديال

تأهلت كرواتيا، ( منتخب الفاتريني أي الناريين)، وصيفة بطل النسخة الماضية، للدور نصف النهائي في مونديال قطر إثر فوزها بضربات الجزاء الترجيحية على البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، على ملعب المدينة التعليمية.

أبرز محطات المباراة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي

وكذلك حال الشوط الثاني من المباراة

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول أحرز نيمار هدف التقدم للبرازيل

أحرز بتكوفيتش هدف التعادل لفريق كرواتيا قبل نهاية الشوط الثاني الإضافي

فازت كرواتيا بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أضاع الفريق البرازيلي ضربتي جزاء

المحطة السابقة

كان الكرواتيون قد تأهلوا إلى دور ربع النهائي بعد تفوقهم على اليابان بضربات الجزاء الترجيحية. فيما كانت البرازيل قد تأهلت لربع النهائي بعد فوزها على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.