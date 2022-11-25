فادي طنّوس by فادي طنّوس

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البرازيل ضد صربيا.. ما مدى خطورة إصابة نيمار؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس

تعرّض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في كاحله الأيمن، الخميس، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره الصربي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي انتهت لمصلحة “راقصو السامبا” 2-0.

وغادر نجم باريس سان جيرمان الملعب باكياً وهو يعرج، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مشاركته في المباراة أمام سويسرا الاثنين.

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وقال رودريغو لازمار طبيب المنتخب البرازيلي عن حالة نيمار: يوجد التواء في الكاحل، وسيخضع للأشعة بعد 24 ساعة”.

واضاف: “علينا الانتظار ما بين 24 و48 ساعة لإجراء تقييم آخر. سنقيم الحالة من جديد. الآن نحن نحتاج للانتظار. لا يمكننا التعليق مبكراً حول إصابته”.

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