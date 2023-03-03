بعد حظر الصادرات.. البرازيل تعلن أن حالة جنون البقر “غير نمطية”

تحدثت وزارة الزراعة البرازيلية إن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر اكتُشفت في البلاد الشهر الماضي “غير نمطية”، مضيفة أنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي سارعت عدة دول في آسيا بفرضه.



ويشكل تعليق الصادرات خطرا كبيرا على قطاع الثروة الحيوانية المهم في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.

وأشارت وزارة الزراعة في بيان إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأكد الحالة غير العادية للإصابة.



وأضافت الوزارة أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم.



ورُصدت الإصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري “جنون البقر” لدى ثور يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا بشمال البلاد.



وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير شباط، إلى حظر تلقائي لمبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.



وفي وقت سابق من يوم الخميس، أوقفت ثلاث دول آسيوية أخرى، هي إيران والأردن وتايلاند، مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من أي مكان داخل البرازيل.



كما أكدت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان صدر في وقت سابق أن روسيا أوقفت الواردات لكن من ولاية بارا فقط.



وذكرت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.



وأكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أنها تسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار “في أسرع وقت ممكن”.



وتم التخلص من الحيوان بالفعل. وأوضح المسؤولون أن الحالات غير النمطية لمرض جنون البقر يمكن أن تحدث بشكل عفوي في قطعان الماشية وأن هذه العدوى لا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.



ولكن النمط الكلاسيكي من مرض جنون البقر يعد أخطر لأنه يتضمن التلوث بما تسمى بروتينات البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة مدمر للقطاع.