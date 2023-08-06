سامر باطر by سامر باطر

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البرازيل تتحفظ والهند تنفي معارضتها لتوسع مجموعة بريكس لضم السعودية ودول أخرى

سامر باطر by سامر باطر

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغتشي، أن تكون بلاده قد أبدت معارضة لتوسيع مجموعة “بريكس”، وأن أي تقارير تشير إلى غير ذلك غير صحيحة فيما أشارت رويترز إلى أن البرازيل لا تزال تعارض توسيع بريكس.

وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة البرازيلية لرويترز إن البرازيل قاومت زيادة الزخم في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى لإضافة المزيد من الدول الأعضاء ، لكن النقاش حول معايير القبول يبدو حتميا في قمة هذا الشهر. وأشاد البعض بالمجموعة التي تضم روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، باعتبارها قوة موازنة للمنتديات الدبلوماسية التقليدية مثل مجموعة السبع. تتخذ بريكس القرارات بالإجماع ، لذا فإن موافقة البرازيل ستكون مفتاح أي توسع.

وفي الهند وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة، أجاب باغتشي عن سؤال حول مقال للكاتب الهندي ميهير شارما، نشرته وكالة “بلومبرغ”، يرجح فيه أن الهند ستعارض انضمام دول جديدة إلى “بريكس” لفترة طويلة، بسبب مخاوف استغلال الصين للمجموعة لخدمة مصالحها.

وأوضح باغتشي أن أعضاء المجموعة يتناقشون داخليًا حول إطارات ومعايير وإجراءات توسيع المجموعة، وبناءً على مشاورات واتفاقات وافية فيما بينهم، وأن الهند تتعامل مع هذا الأمر بعقل متفتح وسلوك إيجابي، وأن التكهنات حول وجود تحفظات للهند على التوسع غير صحيحة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...