تقليص رواتب في الكويت.. والبديل الاستراتيجي يقترب من إقراره

أكدت صحيفة كويتية مساء اليوم السبت أن الحكومة الكويتية تتجه لإقرار إجراءات جديدة تتعلق بسلم الرواتب التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عديد من الهيئات والإدارات الحكومية في حين أفادت صحيفة كويتية أخرى أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب دخل في مرحلة جديدة من العمل على إقراره.

وأوضحت صحيفة “الرأي” اليومية، نقلاً عن مصادرها، أن “التعديلات تتمحور في نطاق منح رئيس الهيئة راتباً شهرياً يُقدّر بنحو 6 آلاف دينار (19.955 دولار)، فيما يقارب الراتب لنائب الرئيس الـ 5 آلاف دينار (16.292 دولار)، في حين يتقاضى عضو مجلس الإدارة نحو 4 آلاف دينار (نحو 13 ألف دولار)”.

وأضافت المصادر أن “خطة إعادة النظر في رواتب ومعاشات رؤساء وأعضاء مجالس تلك الهيئات، تشمل كذلك المميزات التي كانت تُمنح لهم من تكاليف مرتبطة بالسفر والمهام الخارجية وغيرها من المصروفات التي كانت تتسبب في تضخم الإنفاق، الأمر الذي كان يرهق ميزانية الدولة”، مشيرة إلى أن تلك الهيئات تختلف في مهامها الرقابية والتنظيمية، منها على سبيل المثال هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وهيئة الاتصالات، وغيرها من الجهات التي يُنتظر أن تكون مشمولة بالإجراءات الحكومية الجديدة.

مشروع البديل الاستراتيجي

أكدت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم السبت، أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب دخل في مرحلة جديدة من العمل على إقراره، حيث أحالته اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء مؤخراً، إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء مزيد من الدراسات عليه وتحقيق أقصى معايير العدالة بين المواطنين العاملين في جهات الدولة.

والبديل الاستراتيجي هو مشروع حكومي لإعادة النظر في سلم الرواتب والمزايا المقدمة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وتم طرحه للمرة الأولى في العام 2014، لكن جرى التراجع عنه بسبب اعتراضات بعض القطاعات على غرار قطاع النفط، التي شنت تحركات احتجاجية، الأمر الذي جعل مجلس الأمة (البرلمان) يرفض المصادقة على المشروع في 2016.

وذكرت صحيفة “القبس”، نقلاً عن مصدر حكومي، إن البديل الاستراتيجي سيخضع للدراسة من عدة محاور، أبرزها الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، فضلاً عن ضمان المساواة بين الفئات الوظيفية.

وقال المصدر إن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع يتعلق بإمكانية إقرار بعض الزيادات للمتقاعدين، حسب معايير سيتم وضعها ودراستها بصورة كافية من قبل الجهات المعنية.

وجدد المصدر التأكيد على أن البديل الاستراتيجي المرتقب من شأنه نقل نظام الوظيفة العامة من نظام الأقدمية التقليدي إلى نظام الجدارة المرتبط بسنوات الخبرة المهنية والكفاءة الوظيفية والقدرة على الإنجاز.

وشدد على أن مجلس الوزراء وجه جهات الدولة المعنية بضرورة العمل في مشروع البديل الاستراتيجي، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب بل “حماية جيوب المواطنين” من أي غلاء مصطنع حال إقرار هذا البديل، واتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.