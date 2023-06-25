بدأت جهات حكومية في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، في إيداع رواتب منسوبيها تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو/حزيران 2023.

وذكرت صحيفة “سبق” المحلية، نقلاً عن مصادرها، أن الجهات المعنية ‫شرعت في وقت سابق في إكمال الإجراءات اللازمة لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو/حزيران الجاري؛ ليتم صرفها يوم غد الاثنين بدلاً من موعدها السابق يوم الثلاثاء المقبل 27 يونيو/حزيران 2023 غير أن جهات حكومية فضلت إيداعها اليوم الأحد 25 يونيو/حزيران 2023.

ويأتي هذا الإجراء مراعاة من الجهات المعنية لضمان عدم تأخر صرف الرواتب بسبب تزامُن يوم الـ 27 ميلادياً مع بداية توقف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وصعد هاشتاك (#الراتب)، منذ صباح اليوم الأحد، إلى الترند السعودي في موقع تويتر متسائلين عن موعد صرف راتب شهر يونيو 2023.

وكانت وسائل إعلام سعودية أكدت يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، أن وزارة المالية ‫شرعت في إكمال الإجراءات اللازمة لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو/حزيران الجاري ليتم صرفها يوم الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023 بدلاً من موعدها المقرر يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023.

ويأتي ذلك مراعاةً لضمان عدم تأخر صرف الرواتب بسبب تزامن يوم 27 ميلادي مع بداية توقف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لإجازة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث تتجه الجهات المعنية لصرف الرواتب في يوم 26 من الشهر، الذي يتزامن مع آخر يوم عمل للنظام.

وأوضحت وزارة المالية أنه لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات يتعذر معالجتها خلال توقف أعمال نظام الحوالات (سريع)، نؤكد على أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي وكذلك دقة وسلامة بيانات المسيرات (اسم المستفيد، ورقم الآيبان، ورمز البنك).