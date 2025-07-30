البدء بضخ الغاز من تركيا إلى سوريا الأسبوع القادم

تباشر أذربيجان، تصدير الغاز إلى سوريا عبر الأراضي التركية يوم السبت ببداية الأسبوع القادم، وبما يُسهم في إنتاج لتزويد سوريا بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء وما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار. وأضاف بتصريحات لوكالة الأناضول الحكومية، اليوم: “سنرسل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا ليُستخدم في توليد الكهرباء”. متابعاً: “سنزود سوريا بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل”. وأكد الوزير التركي أن استثمارهم في كل من أمن الطاقة في تركيا وأمن الطاقة في المنطقة، مُشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى تعزيز الروابط مع الأسواق المجاورة من خلال خطوط أنابيب النفط والغاز. وأكد بايراكتار رغبتهم في تطوير البنية التحتية للسماح بدخول المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، مُشيرًا إلى أن تركيا تُطبّق هذا النهج أيضًا في السوق الأوروبية.

قال بيرقدار، متحدثًا عن التطورات الجديدة المتعلقة بنقل الطاقة إلى سوريا: “لقد قمنا الآن بربط شبكة الغاز الخاصة بنا بالشبكة السورية. وسنبدأ قريبًا بتزويد سوريا بالغاز. ربما يتعاونون معنا في هذا المشروع، ومن خلاله سنتمكن من توفير الغاز لتوليد الكهرباء في سوريا. آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في سوريا”.