سامر باطر by سامر باطر

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البدء بخصخصة المناطق الجمركية البرية السعودية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص مرحلة التأهيل لمشروع المناطق الجمركية المؤمنة في المنافذ البرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف النهوض بمرافق المنطقة الجمركية وتنفيذ نهج حديث وعصري لتصميم البنية التحتية وتشغيلها في ستة منافذ برية بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الهيئة أن أهداف المشروع تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وترتبط ارتباطًا وثيقًا مع المحور الرئيسي لتحول المملكة وانفتاحها للأعمال من خلال تسهيل النمو التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ البرية وزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود, وتعزيز النمو التجاري وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ عام, وتحسين جودة الخدمة وتقليل مدد فسح الحاويات, وجذب رأس مال القطاع الخاص وخبراته, وتحسين تجربة السفر والنقل وبيئة العمل بمحتوى محلي مستدام.


ويتضمن المشروع تصميم المرافق في المنطقة الجمركية للمنافذ البرية وتمويلها وتطويرها وتجهيزها وصيانتها مما يمكن الهيئة من تنفيذ وتشغيل النموذج الأساسي للتصميم الجديد.
وبين الهيئة أن المنافذ البرية المطروحة في المشروع “الدرة والحديثة وحالة عمار والخفجي والبطحاء والوديعة”، تحت نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والنقل لمدة 20 عامًا باستثناء فترة البناء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...