أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، وشركة البحر الأحمر الدولية، وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، عن خططهما لتقديم منتجع فورسيزونز كجزء من المخطط العام لتطوير وجهة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يصبح البحر الأحمر قريباً إحدى أهم الوجهات الشاطئية الفاخرة في المنطقة، وسيتألف من الجزر الطبيعية المثالية والبحيرات على امتداد 200 كيلومتر من الساحل على طول البحر الأحمر، على الساحل الغربي للسعودية، بين مدينتي أملج والوجه.

ويقع منتجع فورسيزونز الجديد في المملكة العربية السعودية في جزيرة الشورى، التي تُعد مركز المشروع وأيضاً موطناً لمرسى اليخوت، ومرافق الترفيه، والأنشطة المعاصرة، وعروض البيع بالتجزئة، وملعب الجولف المكون من 18 حفرة.

وقال بارت كارناهان رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “مع استمرارنا في توسيع حضور فورسيزونز في المنطقة، سيكون مشروعنا الجديد في البحر الأحمر أحد أولى منتجعاتنا في المملكة؛ إذ يجمع أبرز المزايا التي يتطلع إليها المسافرون، بما ذلك شاطئ البحر والعجائب الطبيعية والثقافية في المملكة العربية السعودية. ونحن فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من هذا المشروع المثير للإعجاب، ورؤية شركة البحر الأحمر الدولية، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف لاستكشاف هذا المنتجع الجديد داخل هذه الوجهة الجميلة والمذهلة”.

وتُركز عملية تطوير وجهة البحر الأحمر على الاستدامة والسياحة بشكل رئيسي؛ وذلك باستخدام محاكاة شاملة للتخطيط المكاني البحري لتوجيه المخطط العام. وتأخذ المحاكاة في الاعتبار التأثير البيئي المحتمل للبناء والعمليات لمنع الإفراط في الجوانب السياحية مع ضمان حصول الضيوف عل تجربة سفر وأسلوب حياة لا مثيل له. وستعتمد الوجهة أيضاً على الطاقة المتجددة ولن تقوم بتطوير سوى جزء صغير من الجزر مع مناطق محمية مخصصة وواسعة.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية “توفر هذه الوجهة الجديدة للجيل القادم من المسافرين فرصة رائعة لاكتشاف ما تزخر به المملكة العربية السعودية، بناءً على أهميتها التاريخية والثقافية، مع تسليط الضوء على الطبيعية الاستثنائية في المنطقة. ويسرنا أن تكون فورسيزونز شريكاً في هذا المشروع لتجلب خبرتها وخدماتها ذات الشهرة العالمية إلى البحر الأحمر الجميل”.

منتجع فورسيزونز الجديد في البحر الأحمر

سيوفر منتجع فورسيزونز الجديد، الذي صممه فوستر + بارتنرز، ما يقرب من 149 غرفة وجناحاً، تتمتع جميعها بإطلالات شاملة على الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمياه الصافية. وسيضم الفندق أيضاً ستة مطاعم ومقاهي، ومساحات للاجتماعات والفعاليات، ومركز اكتشاف بحري، والمكان المخصص للأطفال في كل المواسم Kids For All Seasons وأكثر من ذلك بكثير. وسواءً كنت تبحث عن الراحة والاسترخاء أو الأنشطة الرياضية والمائية، سيكون هناك كل ما ترغب به، بما في ذلك منتجع صحي متكامل الخدمات مع حمام تقليدي وملاعب تنس وثلاث أحواض سباحة خارجية مع كابانا وشاطئين منفصلين للعائلات والبالغين، مثاليين للاستمتاع بأشعة الشمس أو الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية.

وسيكون البحر الأحمر الوجهة المثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى اكتشاف عجائب المملكة العربية السعودية التاريخية العريقة، بما في ذلك قربها من أطلال مدائن صالح، فضلاً عن مناطق الجذب الطبيعية، مثل: الشعاب المرجانية المحمية بيئياً وأشجار المانغروف والبراكين الخاملة والحياة البرية المحلية وغير ذلك الكثير.

وسيكون الوصول إلى المنتجع في غاية السهولة بالنسبة للزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال مطاره الخاص الذي لا يزال حاليا قيد التطوير.

وسينضم المشروع الجديد في البحر الأحمر إلى تشكيلة فورسيزونز المتنامية من الفنادق في المملكة، بما في ذلك فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، والمشاريع القادمة في الدرعية وجدة على الكورنيش، وسيتم الإعلان عن المزيد قريباً.

فنادق ومنتجعات فورسيزونز

افتتحت مجموعة فورسيزونز العالمية فندقها الأول في العام 1961، وحرصت منذ ذلك الوقت على تحسين تجارب السفر والضيافة الفاخرة من خلال مواصلة الابتكار والالتزام التام بأعلى معايير الجودة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الفندقية المميزة. وتدير مجموعة فورسيزونز حالياً 123 فندقاً ومنتجعاً، و50 وحدة سكنية في قلب المدن الكبرى ووجهات المنتجعات الشهيرة في 47 دولة، كما لديها أكثر من 50 مشروعاً قيد التخطيط أو الإنشاء. وتُصنَّف سلسلة فنادق فورسيزونز باستمرار بين أفضل فنادق العالم وأرقى العلامات التجارية في استفتاءات القراء وآراء وتقييمات المسافرين، كما حازت العديد من الجوائز المرموقة التي تُمنح للمؤسسات المتميزة في عالم الضيافة.

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