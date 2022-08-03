البحر الأحمر العالمية توقع عقدين بـ 58,87 مليون ريال لتصنيع وتوريد وحدات فولاذية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن توقيع عقدين مع شركة “مدل بيست” لتصنيع وتوريد وحدات فولاذية مسبقة الصنع لتشييد مبانٍ عصرية لاستخدامها في أحد المهرجانات القادمة للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك بقيمة 58,87 مليون ريال متضمنةً ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الشركة، في إفصاح لها اليوم الأربعاء على موقع “تداول السعودية“، أن مدة العقد تبلغ 90 يوماً.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام 2022، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.

وتعتبر شركة البحر الأحمر العالمية من الشركات السعودية الرائدة في مجال توفير حلول إنشائية وبناء مجمعات إدارية وسكنية ومستشفيات ميدانية ذات جودة عالية صديقة للبيئة، وفي فترات وجيزة جداً وكذلك تأسيس البنية التحتية اللازمة وذلك لمختلف القطاعات.

وأضافت شركة البحر الأحمر العالمية أن تشغيلها وتوفير جميع المتطلبات المعيشية للنزلاء خلال فترة استخدامها من طاقة كهربائية ومياه نقية وتموين غذائي ومعالجة لمياه الصرف الصحي؛ إذ تستخدم الشركة منتجات محلية ذات جودة عالية وتصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتلبية المتطلبات الإسكانية، وخدمات الإعاشة والخدمات الغذائية لمختلف المشاريع الاستراتيجية، وخصوصاً تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.