وقعت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية؛ المطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، عقداً مع شركة سالكو السعودية للمقاولات لتصميم أعمال التنسيق الإنشائية (الهارد سكيب) وأعمال التنسيق النباتية (السوفت سكيب) في منتجع “روزوود، أمالا” فائق الفخامة والمساكن الفندقية التابعة للمنتجع والتي يجري حالياً تطويرها في منطقة “تربل باي” بوجهة “أمالا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم منح هذا العقد لشركة “سالكو” بصفتها شركة متخصصة في الأعمال الخارجية وتطوير المواقع والبنية التحتية والمرافق والأعمال المدنية والمناظر الطبيعية وأعمال الري، وأيضاً لقدرة فريق عملها ذي الخبرة المهنية العالية على التطوير العقاري للأماكن المفتوحة والخارجية المميزة والتي تنسجم بسلاسة مع المناظر الطبيعية الأخّاذة للمناظر الطبيعية المحيطة بالمنتجع.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة البناء في أمالا فهد البلوي أن الشركة تسعد بالتعاون مع شركة “سالكو” للعمل على تصميم عناصر التنسيق الإنشائية والنباتية في منطقة “تربل باي”. حيث إن خبرة الشركة العريقة وشغفها بتطوير المناظر الطبيعية وتفانيها الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الجودة المطلوبة يتوافق تماماً مع رؤيتنا الاستثنائية لهذه الوجهة فائقة الفخامة”.

وقال “لدينا ثقة تامة في قدرة شركة سالكو السعودية للمقاولات على تعزيز جمال المناظر الطبيعية وأجواء منتجع روزوود والمساكن الفندقية التابعة للمنتجع، فضلاً عن التزامها المشترك بمفهوم الاستدامة، مما سيُمكِّن هذه الشراكة الاستراتيجية من تحقيق طموحنا المتمثل في إنشاء وجهة سياحية متجددة وفاخرة رائدة عالمياً على الساحل الغربي للسعودية”.

وتتمتع شركة “سالكو” بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات مما يجعلها الشريك الأمثل للعمل على هذا تنفيذ هذا المشروع المهم، حيث ستعمل على تطوير الأماكن والمساحات المفتوحة في المنطقة بما يتماشى مع مفهوم التصميم السائد في وجهة “أمالا” والذي يهدف إلى دمج المناظر الطبيعية الخلابة ضمن تجارب الزوار السياحية التي لا تنسى.

وقد صُمّم المنتجع على جميع المستويات ليعطي الأولوية لمفهوم “الاستجمام الصحي”، عبر تصميم هيكل المنتجع الخارجي بحيث يعمل على تعزيز جوانب الهدوء والرفاهية والمتعة، ويسهم في تصميم واحات ومساحات آسرة تنسجم بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة في تعزيز اللحظات المميزة في المنتجع وإبراز أهم المعالم الساحرة لوجهة “أمالا”.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سالكو السعودية للمقاولات” يحيى عبدالرحمن كريديه، عن سعادتهم التعاون مع “البحر الأحمر الدولية” في هذا المشروع الضخم، حيث تتمحور شراكتنا حول التزامنا المشترك بتنفيذ مشاريع استثنائية تفوق التوقعات، كما تتجسد رؤيتنا المشتركة في تحقيق التمّيز وتعزيز الاستدامة وتحفيز الإشراف البيئي. معاً، نهدف إلى تطوير وجهة سياحية تقدم تجارب لا مثيل لها للزوّار، وتضم أبرز المناظر الطبيعية والمشبّعة بالجوانب الثقافية للمنطقة، مع إعطاء الأولوية بالطبع للتطوير العقاري القائم على التنمية المستدامة”.

وستضم المرحلة الأولى من تطوير “أمالا”، والتي تُركز على المخطط الرئيسي في منطقة “تربل باي” 8 منتجعات وما يزيد عن 1,200 وحدة فندقية، وعند الانتهاء من المشروع بالكامل في العام 2027، ستضم الوجهة 3,000 وحدة فندقية في 25 منتجعاً فندقياً بالإضافة إلى المتاجر الراقية والمطاعم الفاخرة وذلك إلى جانب مرافق الاستجمام والاسترخاء والمرافق الترفيهية المتنوعة.

وسيتم تزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة، مما سيسهم في التقليل مما يقدر بنحو 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، كما هو الحال في وجهة “البحر الأحمر” وهي المشروع الآخر لـ “البحر الأحمر الدولية”.

ويسير العمل على قدم وساق في “أمالا” استعداداً للترحيب بأول ضيوفها في أوائل العام 2025، مع إبرام عقود بقيمة تصل إلى 10 مليارات ريال حتى الآن مع تسارع وتيرة العمل على أرض الواقع.