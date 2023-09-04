البحرين وإسرائيل يتفاهمان لتعزيز العلاقات التجارية

وقعت البحرين وإسرائيل مذكرتي تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة والاقتصاد، بهدف تطوير التعاون بين البلدين.

وقام عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني وإيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين.

ووقع وزير الخارجية البحريني مع رون كلاين نائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في دولة إسرائيل، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين، وتهدف إلى توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار.

كما وقع الوزيران على بيانين مشتركين، يتعلق الأول بإنشاء برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة من خلال إنشاء “برنامج التدريب البحريني الإسرائيلي” في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويتعلق الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب والذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين.

وأعرب الجانبان عن أملهما أن تكون هذه الخطوة دفعة جديدة تعزز التعاون المشترك بين البلدين وتنمي العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.