البحرين تطلق جواز سفر إلكتروني

أطلقت مملكة البحرين العمل بأول جواز سفر إلكتروني، من ضمن خطط التحول الرقمي للمملكة.

وكشف الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال مؤتمر صحفي أن إصدار أول جواز إلكتروني سيدخل حيز التنفيذ في 20 من الشهر الجاري، كما أفادت وكالة أنباء البحرين “بنا”.

وعن الوثيقة الجديدة قال الشيخ هشام بن عبد الرحمن “إن الجواز الإلكتروني الجديد طبقت فيه تقنيات حديثة يستخدم بعضها لأول مرة، وهي إنجاز مهم يأتي تنفيذا لمبادرات خطة التعافي الاقتصادي، حيث نجحت المملكة في تدشين واحد من أفضل الجوازات على مستوى العالم”.

وأوضح أن هذه الوثيقة تعتبر من أجمل وأحدث التصاميم المستخدمة في تصميم جوازات السفر، إذ عكس التصميم حضارة وثقافة المملكة العريقة بتراثها.

وعن آلية الانتقال من الجواز التقليدي إلى الجواز الإلكتروني، أوضح الشيخ هشام بن عبد الرحمن، إمكانية استبدال الجواز الذي ستنتهي مدة صلاحيته قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، متوقعا إصدار أكثر من 50 ألف جواز إلكتروني مع نهاية هذا العام، على أن يتم تجديد الجوازات تباعا وفق تواريخ الانتهاء، لتكون المدة المحددة لتغيير الجوازات كافة 5 سنوات من الآن.

وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال تدشين الجواز الإلكتروني اليوم بأنه سيسهم في تسهيل حياة المواطنين وتنقلاتهم، موضحا أن الجواز الإلكتروني، يعد إنجازا من شأنه رفع تصنيف جواز مملكة البحرين عالميا، بسبب جودته العالية وخصائصه ومواصفاته الأمنية، التي تلتزم بالدقة وكافة المعايير الدولية، فضلا عن أنه يساعد على الحصول على التأشيرات والإعفاء منها من مختلف دول العالم.

وبإصدار الجواز الإلكتروني تنضم البحرين لمعظم دول الخليج العربي التي أصدرت جوازات سفر إلكترونية لمواطنيها ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتعمل المملكة على تسريع عمليات التحول الرقمي من خلال زيادة وتيرة طرح الخدمات الحكومية على المنصات الإلكترونية المختلفة لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات التي تشمل جميع القطاعات الحيوية.